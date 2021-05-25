Байден встретился с семьёй афроамериканца Джорджа Флойда в годовщину его гибели

Президент США Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Родственники погибшего отметили, что встреча с американским лидером прошла хорошо. А брат Джорджа Флойда Филоним назвал главу государства "подлинным человеком, который говорит от всей души".