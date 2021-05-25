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Байден встретился с семьёй афроамериканца Джорджа Флойда в годовщину его гибели

Брат погибшего назвал главу государства "подлинным человеком, который говорит от всей души".

25 мая, 23:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS/status/1397305354317402113/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">POTUS</a></p>

Фото © Twitter / POTUS

Президент США Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Родственники погибшего отметили, что встреча с американским лидером прошла хорошо. А брат Джорджа Флойда Филоним назвал главу государства "подлинным человеком, который говорит от всей души".

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В свою очередь, племянник умершего афроамериканца — Брэндон Уильямс — рассказал, что Байден выразил поддержку принятию Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, но при этом глава Белого дома хочет убедиться, что это правильный закон.

Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.

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Ранее сообщалось, что экс-полицейский Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Семья Флойда с радостью восприняла данное решение. Приговор бывшему стражу порядка будет оглашён 16 июня.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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