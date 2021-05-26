"Америка деградирует и политически, и социально. Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в XX веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет - от неё остался только миф, да и он сильно потускнел", — написал Пушков в своём телеграм-канале".