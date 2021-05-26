Страна слетела с катушек: Пушков предсказал смерть американской мечте и роковой век для США
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Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя череду смертельных инцидентов со стрельбой в США, выразил мнение, что "американская мечта" умирает на глазах.
"Америка деградирует и политически, и социально. Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в XX веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет - от неё остался только миф, да и он сильно потускнел", — написал Пушков в своём телеграм-канале".
По мнению сенатора, возродить "американскую мечту" уже вряд ли что-либо способно. Период расцвета позади и XXI век станет для Штатов роковым.
Напомним, за последние время в США произошли несколько громких происшествий, где при стрельбе погибли и пострадали люди. Так, накануне в штате Огайо жертвами стали три человека. Ранее там же ещё три человека погибли и пятеро пострадали. А в Колорадо в мае семь человек погибли при стрельбе на вечеринке. По данным СМИ, с начала 2021 года от огнестрельных ранений умерло более 7,3 тысячи американцев.
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