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Страна слетела с катушек: Пушков предсказал смерть американской мечте и роковой век для США

26 мая, 00:28
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя череду смертельных инцидентов со стрельбой в США, выразил мнение, что "американская мечта" умирает на глазах.

"Америка деградирует и политически, и социально. Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в XX веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет - от неё остался только миф, да и он сильно потускнел", — написал Пушков в своём телеграм-канале".

Пушков объяснил, чего следует бояться американцам

Пушков объяснил, чего следует бояться американцам

По мнению сенатора, возродить "американскую мечту" уже вряд ли что-либо способно. Период расцвета позади и XXI век станет для Штатов роковым.

Напомним, за последние время в США произошли несколько громких происшествий, где при стрельбе погибли и пострадали люди. Так, накануне в штате Огайо жертвами стали три человека. Ранее там же ещё три человека погибли и пятеро пострадали. А в Колорадо в мае семь человек погибли при стрельбе на вечеринке. По данным СМИ, с начала 2021 года от огнестрельных ранений умерло более 7,3 тысячи американцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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