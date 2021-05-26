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Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов в Охотском море

Все жертвы - члены экипажа японского судна. Генконсульство РФ в Саппоро сообщает, что информации о пострадавших в результате инцидента россиянах нет.

26 мая, 02:05

Виды Охотского моря. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Три рыбака с японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" скончались после столкновения с российским судном "Амур" в Охотском море. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Вместе с тем Генконсульство РФ в Саппоро сообщает, что информации о пострадавших в результате инцидента россиянах нет.

"Информации о пострадавших россиянах нет. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия", — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

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Шесть человек пострадали при столкновении лодок под Астраханью

Напомним, японское и российское суда столкнулись рано утром в среду в районе города Момбецу, остров Хоккайдо. Как сообщает телеканал NHK после инцидента пятеро рыбаков с японской лодки были доставлены на российскую. Трое из них находились в состоянии остановки сердца и лёгких — в Японии так называют тех, чью смерть не установил уполномоченный врач.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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