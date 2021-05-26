Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов в Охотском море

Три рыбака с японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" скончались после столкновения с российским судном "Амур" в Охотском море. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Вместе с тем Генконсульство РФ в Саппоро сообщает, что информации о пострадавших в результате инцидента россиянах нет.

"Информации о пострадавших россиянах нет. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия", — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.