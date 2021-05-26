Посольство Чехии в России уволило 71 местного работника
До конца мая планируется уволить ещё восемь человек, таким образом, общее число составит 79.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Посольство Чехии в Москве в рамках сокращения состава дипломатической миссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 местного работника. Об этом журналистам рассказала представитель МИД республики Эва Давидова.
"Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (Российский. — Прим. Лайфа) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", — отметила она.
По словам Давидовой, количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.
В итоге произойдёт уравнивание численности персоналов посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня семи дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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