Посольство Чехии в России уволило 71 местного работника

Посольство Чехии в Москве в рамках сокращения состава дипломатической миссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 местного работника. Об этом журналистам рассказала представитель МИД республики Эва Давидова.

"Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (Российский. — Прим. Лайфа) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", — отметила она.

По словам Давидовой, количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.