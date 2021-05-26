Установлены похитители 600 млн рублей из сейфовых хранилищ в банках Москвы

Сотрудникам полиции удалось установить злоумышленников, похитивших деньги из депозитарных ячеек нескольких коммерческих банков в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Однако отмечается, что пока они не задержаны. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленников. При этом какие-то подробности публиковать в СМИ не планируется, так как преступники могут использовать эти сведения для воспрепятствования расследованию.