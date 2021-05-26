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Установлены похитители 600 млн рублей из сейфовых хранилищ в банках Москвы

Ранее Лайф сообщал, что к кражам причастна преступная группировка с Украины.

26 мая, 01:32
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Сотрудникам полиции удалось установить злоумышленников, похитивших деньги из депозитарных ячеек нескольких коммерческих банков в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Однако отмечается, что пока они не задержаны. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленников. При этом какие-то подробности публиковать в СМИ не планируется, так как преступники могут использовать эти сведения для воспрепятствования расследованию.

Ограбление с украинским акцентом: кто массово обчищает банковские ячейки в Москве

Ограбление с украинским акцентом: кто массово обчищает банковские ячейки в Москве

Напомним, серия краж из банковских сейфов началась в Москве в феврале. Лайф писал, что к этому причастна группировка с Украины. По данным СМИ, преступники похитили почти 600 миллионов рублей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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