Установлены похитители 600 млн рублей из сейфовых хранилищ в банках Москвы
Ранее Лайф сообщал, что к кражам причастна преступная группировка с Украины.
Фото © ТАСС / DPA
Сотрудникам полиции удалось установить злоумышленников, похитивших деньги из депозитарных ячеек нескольких коммерческих банков в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Однако отмечается, что пока они не задержаны. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленников. При этом какие-то подробности публиковать в СМИ не планируется, так как преступники могут использовать эти сведения для воспрепятствования расследованию.
Напомним, серия краж из банковских сейфов началась в Москве в феврале. Лайф писал, что к этому причастна группировка с Украины. По данным СМИ, преступники похитили почти 600 миллионов рублей.
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