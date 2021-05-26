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Псаки заявила о подготовке США к вторжению НЛО

Власти страны планируют обнародовать доклад, посвящённый неопознанным летающим объектам.

26 мая, 01:05
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Власти США очень серьёзно относятся к сообщениям о вторжении неопознанных летающих объектов (НЛО) в своё воздушное пространство и расследуют каждый такой случай. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы крайне серьёзно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, каждое из них расследуем", сказала она журналистам на брифинге.

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Также пресс-секретарю задали вопрос о готовности США обнародовать совместный доклад офиса директора Нацразведки и Пентагона, посвящённый предполагаемым НЛО. В ответ Псаки заявила, что объём, в котором доклад будет опубликован, определят в офисе директора Нацразведки. Также она заметила, что власти США не обсуждают публично, какой вред могут нанести государству НЛО. Составление документа о всех известных американским властям сведениях, касающихся неопознанных объектов, поддерживает президент Джо Байден, заключила Псаки.

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Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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