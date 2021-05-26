Псаки заявила о подготовке США к вторжению НЛО

Власти США очень серьёзно относятся к сообщениям о вторжении неопознанных летающих объектов (НЛО) в своё воздушное пространство и расследуют каждый такой случай. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы крайне серьёзно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, каждое из них расследуем", — сказала она журналистам на брифинге.