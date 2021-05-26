В США проходят немногочисленные акции в годовщину гибели Джорджа Флойда
Демонстранты выступают с речами, скандируют девиз Black lives Matter. В руках многих из них видны портреты темнокожего мужчины, который скончался во время задержания полицией в конце прошлой весны.
В США проходят акции в годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Видео © Соцсети
В разных городах США идут акции в память об афроамериканце Джордже Флойде, который погиб при задержании полицией 25 мая 2020 года. Большинство из них проходят спокойно и без большого скопления людей.
В частности, в Нью-Йорке состоялся немногочисленный митинг у штаб-квартиры местной полиции. Некоторые из собравшихся выступили с речами, потребовав открыть для общественности все дела о применении силы при задержании темнокожих. Митингующие также несколько раз проскандировали: "Позор!" — в адрес правоохранителей, которые обеспечивали порядок.
Кроме того, около 18:00 (01:00 мск) начался митинг на Фоли-сквер недалеко от Бруклинского моста. Там собрались сотни людей, желающих почтить память погибшего афроамериканца. Некоторые из них пришли с портретами Флойда. Выступавшие подчёркивали, что за последний год удалось добиться многого в обеспечении прав темнокожих и реформе полиции, но на этом останавливаться нельзя. Также планируется митинг на Юнион-сквер в районе Манхэттен.
Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
Ранее сообщалось, что экс-полицейский Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Семья Флойда с радостью восприняла данное решение. Приговор бывшему стражу порядка будет оглашён 16 июня.
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