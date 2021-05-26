В США проходят немногочисленные акции в годовщину гибели Джорджа Флойда

В США проходят акции в годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Видео © Соцсети

В разных городах США идут акции в память об афроамериканце Джордже Флойде, который погиб при задержании полицией 25 мая 2020 года. Большинство из них проходят спокойно и без большого скопления людей.

В частности, в Нью-Йорке состоялся немногочисленный митинг у штаб-квартиры местной полиции. Некоторые из собравшихся выступили с речами, потребовав открыть для общественности все дела о применении силы при задержании темнокожих. Митингующие также несколько раз проскандировали: "Позор!" — в адрес правоохранителей, которые обеспечивали порядок.