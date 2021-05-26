Как в Сальвадоре: В Раде обвинили Зеленского в подготовке к партизанской войне
По словам депутата Рабиновича, украинский лидер хочет создать территориальные батальоны, которые сможет контролировать он сам и СНБО.
Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Phot
Законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, могут говорить о желании подготовить жителей к гражданской войне. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
"Точное подобие программы Фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение", — написал Рабинович в "Фейсбуке".
По словам парламентария, участникам сопротивления предстоит отражать "информационную агрессию и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп". Рабинович резюмировал, что украинский лидер хочет создать территориальные батальоны, которые сможет контролировать он сам и СНБО.
При этом ранее Зеленский заявил, что якобы хочет вынести вопрос о решении конфликта в Донбассе на всеукраинский референдум. В российском Совфеде назвали его слова сотрясанием воздуха.
Комментариев: 0