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Как в Сальвадоре: В Раде обвинили Зеленского в подготовке к партизанской войне

По словам депутата Рабиновича, украинский лидер хочет создать территориальные батальоны, которые сможет контролировать он сам и СНБО.

26 мая, 01:43
<p>Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Phot</p>

Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Phot

Законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, могут говорить о желании подготовить жителей к гражданской войне. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Точное подобие программы Фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение", — написал Рабинович в "Фейсбуке".

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По словам парламентария, участникам сопротивления предстоит отражать "информационную агрессию и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп". Рабинович резюмировал, что украинский лидер хочет создать территориальные батальоны, которые сможет контролировать он сам и СНБО.

При этом ранее Зеленский заявил, что якобы хочет вынести вопрос о решении конфликта в Донбассе на всеукраинский референдум. В российском Совфеде назвали его слова сотрясанием воздуха.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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