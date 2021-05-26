Законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, могут говорить о желании подготовить жителей к гражданской войне. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Точное подобие программы Фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение", — написал Рабинович в "Фейсбуке".