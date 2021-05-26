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Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

В результате инцидента погибли трое рыбаков — члены экипажа "Дай-хати Хокко-мару".

26 мая, 02:55

Архивное фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" могло столкнуться с российским "Амуром" в Охотском море из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщили в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

"По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга", — цитирует спасателей "Интерфакс".

Генеральный консул РФ подтвердил эту версию, уточнив, что речь идёт о сильном тумане.

Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов в Охотском море

Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов в Охотском море

Представитель МСКЦ добавил, что расследование инцидента будет проводить Япония. Предстоит установить, имелось ли на судах предупреждающее об опасном сближении оборудование и сработало ли оно. Также специалисты оценят действия членов экипажа. В настоящее время "Дай-хати Хокко-мару" направляется в порт города Момбецу.

Напомним, трагедия произошла около 06:00 по местному времени (00:00 мск). Погибли три рыбака, все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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