Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" могло столкнуться с российским "Амуром" в Охотском море из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщили в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов в Охотском море

Представитель МСКЦ добавил, что расследование инцидента будет проводить Япония. Предстоит установить, имелось ли на судах предупреждающее об опасном сближении оборудование и сработало ли оно. Также специалисты оценят действия членов экипажа. В настоящее время "Дай-хати Хокко-мару" направляется в порт города Момбецу.