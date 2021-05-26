В России планируют ввести эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект эталонных тарифов на теплоснабжение, его могут опубликовать в июне этого года, сообщают СМИ со ссылкой на замглавы службы Виталия Королёва.

В настоящее время тарифы теплоснабжающих организаций устанавливают региональные органы регулирования. При этом они основываются на расходах предприятий, которые компания может доказать. Это позволяет завышать или занижать расходы энергетических предприятий.

В свою очередь, при эталонном подходе определяется средний уровень расходов организаций. Ведомство полагает, что новый метод позволит избежать роста тарифов из-за чрезмерных расходов теплоснабжающих предприятий на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое.