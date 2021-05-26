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В России планируют ввести эталонные тарифы на тепло

ФАС полагает, что новый метод позволит избежать роста ставок.

26 мая, 02:24

Фото © ТАСС / Игорь Генералов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект эталонных тарифов на теплоснабжение, его могут опубликовать в июне этого года, сообщают СМИ со ссылкой на замглавы службы Виталия Королёва.

В настоящее время тарифы теплоснабжающих организаций устанавливают региональные органы регулирования. При этом они основываются на расходах предприятий, которые компания может доказать. Это позволяет завышать или занижать расходы энергетических предприятий.

В свою очередь, при эталонном подходе определяется средний уровень расходов организаций. Ведомство полагает, что новый метод позволит избежать роста тарифов из-за чрезмерных расходов теплоснабжающих предприятий на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое.

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Пилотные запуски проекта начнутся 1 июля 2022 года. Полный переход на новую систему должны завершить в 2023 году.

Ранее в Госдуме назвали социально опасной идею о прогрессивной шкале энерготарифов для россиян.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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