В России определили предел роста тарифов на услуги ЖКХ
Это относится к росту тарифов на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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Минэкономразвития России обозначило предел роста на услуги ЖКХ. В среднем по стране показатель не превысит четырёх процентов. Документ со сценариями для подготовки бюджета на 2022–2024 годы опубликован на сайте ведомства.
Показатель относится к росту тарифов на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Министерство уточнило, что такое повышение соответствует целевой инфляции. Что касается газоснабжения, то рост тарифов в этой сфере достигнет не более трёх процентов в год, что соответствует ранее принятым параметрам.
Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях размер индексации может превысить установленные параметры. В случае с водоснабжением не исключён ввод нормативов потребления ЖКУ или даже переход на альтернативную котельную.
Ранее в России предложили ввести лимит на потребление электроэнергии. Авторы инициативы уверены, что расценки следует приблизить к экономически обоснованным тарифам, для этого цены можно повышать постепенно.
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