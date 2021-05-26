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Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние в 2021 году

Для жителей планеты спутник увеличился в размерах на пять-шесть процентов.

26 мая, 02:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ночь на 26 мая расстояние между Землёй и Луной составило 362 тысячи километров, это минимум в 2021 году. Называется данное явление суперлунием.

"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты. — Прим. Лайфа) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Московского планетария.

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Там добавили, что суперлуния происходят ежегодно, однако перигей и полнолуние встречаются редко. На минимальное расстояние спутник подошёл к Земле в 04:52 мск.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников отметил, что суперлуние это скорее "журналистский мем", а не крупное астрономическое событие. Размер спутника при нём лишь на 5–6% больше стандартного.

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Напомним, 26 мая состоится полное лунное затмение. С учётом частных фаз оно продлится с 12:45 до 15:53 по московскому времени. В 14:19 спутник Земли погрузится в тень на 1,0095 своего диаметра. Однако увидеть явление в России смогут лишь жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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