Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние в 2021 году

В ночь на 26 мая расстояние между Землёй и Луной составило 362 тысячи километров, это минимум в 2021 году. Называется данное явление суперлунием.

"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты. — Прим. Лайфа) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Московского планетария.

Там добавили, что суперлуния происходят ежегодно, однако перигей и полнолуние встречаются редко. На минимальное расстояние спутник подошёл к Земле в 04:52 мск.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников отметил, что суперлуние это скорее "журналистский мем", а не крупное астрономическое событие. Размер спутника при нём лишь на 5–6% больше стандартного.