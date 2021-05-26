Не голливудская фантастика, а реальная угроза: Учёные предрекли катастрофу на Земле к 2025 году из-за вспышек на Солнце
В минувшем году Солнце вступило в 11-летний цикл активности, его пик ожидается именно через четыре года.
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В ближайшие годы Земля может серьёзно пострадать из-за возросшей солнечной активности. Ежедневные потери от вспышек на Солнце только для американской экономики грозят превысить 40 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на учёных.
В 2020 году Солнце вступило в 11-летний цикл активности, его пик придётся на 2025 год. Магнитные бури могут вызвать по всей планете мощные отключения электричества и неполадки в работе спутников, от которых зависит авиация. В 2015–2017 годах даже небольшие вспышки на Солнце стали причиной нескольких случаев выкидышей у лётчиц, а у пилотов мужского пола развивалась катаракта.
Как полагают исследователи, вред от солнечных бурь будет только увеличиваться в ближайшем будущем. По словам спецпомощника президента США Джо Байдена Кейтлин Дуркович, происходящее — не "голливудская фантастика", а реальная угроза. В зоне риска из-за блэкаутов могут оказаться 66% американцев. Власти Штатов потратят около 27 миллиардов долларов на защиту уязвимой инфраструктуры.
Ранее россиян предупредили о мощных магнитных бурях в конце мая. Чтобы подготовиться к ним, достаточно просто следить за своим здоровьем, чаще гулять, отдыхать и правильно питаться.
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