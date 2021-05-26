Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёты над Средиземным морем после прибытия на Хмеймим
Экипажи получили уникальный опыт полётов в южных географических широтах, а техника ещё раз подтвердила свою надёжность.
Бомбардировщик Ту-22М3. Фото © ТАСС / ПА
Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёты над Средиземным морем после прибытия на Хмеймим. Видео © Телеканал "Звезда"
Прибывшие на аэродром Хмеймим в Сирии российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
"Экипажи получили уникальный опыт полётов в южных географических широтах. Техника ещё раз подтвердила свою надёжность в полётах в условиях жаркого климата. Посадка была выполнена на новую полосу авиабазы Хмеймим, что позволяет здесь базироваться дальней авиации", — рассказал командир экипажа самолета Ту-22М3.
Напомним, накануне три бомбардировщика Ту-22М3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это стало возможным после того, как на базе была полностью завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы. Теперь она сможет принимать самолёты всех типов, которые имеются в распоряжении армии РФ.
Комментариев: 0