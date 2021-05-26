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Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёты над Средиземным морем после прибытия на Хмеймим

Экипажи получили уникальный опыт полётов в южных географических широтах, а техника ещё раз подтвердила свою надёжность.

26 мая, 03:48

Бомбардировщик Ту-22М3. Фото © ТАСС / ПА

Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёты над Средиземным морем после прибытия на Хмеймим. Видео © Телеканал "Звезда"

Прибывшие на аэродром Хмеймим в Сирии российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Экипажи получили уникальный опыт полётов в южных географических широтах. Техника ещё раз подтвердила свою надёжность в полётах в условиях жаркого климата. Посадка была выполнена на новую полосу авиабазы Хмеймим, что позволяет здесь базироваться дальней авиации", — рассказал командир экипажа самолета Ту-22М3.

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Напомним, накануне три бомбардировщика Ту-22М3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это стало возможным после того, как на базе была полностью завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы. Теперь она сможет принимать самолёты всех типов, которые имеются в распоряжении армии РФ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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