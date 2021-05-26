Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёты над Средиземным морем после прибытия на Хмеймим. Видео © Телеканал "Звезда"

Прибывшие на аэродром Хмеймим в Сирии российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Экипажи получили уникальный опыт полётов в южных географических широтах. Техника ещё раз подтвердила свою надёжность в полётах в условиях жаркого климата. Посадка была выполнена на новую полосу авиабазы Хмеймим, что позволяет здесь базироваться дальней авиации", — рассказал командир экипажа самолета Ту-22М3.