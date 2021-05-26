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В России на разработки по "зелёному" автотранспорту выделят миллиард рублей

Также в Минпромторге напомнили, что субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта в 2021 году превысят три миллиарда рублей.

26 мая, 03:20

Фото © ТАСС / DPA

В нынешнем году Минпромторг РФ планирует выделить порядка одного миллиарда рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом — водородным и электрическим машинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время в целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом России в рамках постановления правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1649 запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для автомобилей с низким углеродным следом", — рассказали в Минпромторге.

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Там добавили, что речь идёт о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту. Прежде в министерстве заявляли, что в России с 2030 года планируется установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зелёных" машин, работающих на водороде, электричестве и газе.

Кроме того, в Минпромторге также напомнили, что в этом году субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта превысят три миллиарда рублей.

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Как сообщалось ранее, в России в 2022 году могут вернуть пошлину на ввоз электромобилей. Она составит 15% от таможенной стоимости.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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