В России на разработки по "зелёному" автотранспорту выделят миллиард рублей

В нынешнем году Минпромторг РФ планирует выделить порядка одного миллиарда рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом — водородным и электрическим машинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время в целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом России в рамках постановления правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1649 запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для автомобилей с низким углеродным следом", — рассказали в Минпромторге.

Там добавили, что речь идёт о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту. Прежде в министерстве заявляли, что в России с 2030 года планируется установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зелёных" машин, работающих на водороде, электричестве и газе.

Кроме того, в Минпромторге также напомнили, что в этом году субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта превысят три миллиарда рублей.