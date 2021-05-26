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В России разрабатывают первый однодвигательный сверхзвуковой истребитель-"невидимку"

Самолёт будет иметь сниженную радиолокационную заметность, а его максимальная скорость полёта составит более двух скоростей звука.

26 мая, 03:14

Фото © ТАСС / ЕРА

Компания "Сухой" создаёт однодвигательный истребитель пятого поколения с использованием стелс-технологий и наработок по Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

"При создании самолёта планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "Изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения", рассказал собеседник агентства.

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Источник отметил, что новый самолёт должен иметь нормальную взлётную массу не более 18 тонн, показатель тяговооружённости не менее 1, сниженную радиолокационную заметность, максимальную скорость полёта более двух скоростей звука, режимы сверхманёвренности и укороченный взлёт за счёт отклоняемого вектора тяги двигателя.

Отмечается, что на данный момент все истребители производства РФ, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. В мире же однодвигательные истребители широко востребованы. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, китайский J-10 и шведский JAS-39 GRIPEN. К их преимуществам относятся сниженная стоимость производства, а также упрощённая эксплуатация и обслуживание. Однако есть и недостатки: меньшая живучесть, надёжность и боеспособность по сравнению с двухдвигательными истребителями.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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