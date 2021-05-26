Начался новый судебный процесс над ангарским маньяком
В прошлом году Михаил Попков признался в двух новых эпизодах.
Михаил Попков (ангарский маньяк). Кадр видео YouTube / СКР по Иркутской области
В Иркутской области суд начал рассмотрение нового уголовного дела над бывшим сотрудником милиции Михаилом Попковым, также известным как ангарский маньяк. Ранее его приговорили к двум пожизненным срокам за 81 убийство.
"На 10:30 (05:30 мск) был назначен судебный процесс. Проходит в закрытом режиме", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Ангарского суда.
Напомним, в 2020 году Попков признался в двух новых преступлениях. Позже его этапировали в СИЗО-1 Иркутска из Торбеевского централа в Мордовии.
Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету 81 доказанное убийство и три покушения на убийство. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе.
Комментариев: 0