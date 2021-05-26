Начался новый судебный процесс над ангарским маньяком

В Иркутской области суд начал рассмотрение нового уголовного дела над бывшим сотрудником милиции Михаилом Попковым, также известным как ангарский маньяк. Ранее его приговорили к двум пожизненным срокам за 81 убийство.

Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету 81 доказанное убийство и три покушения на убийство. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе.