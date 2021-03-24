Непоправимая ошибка: как 9 лет назад полицейские упустили орского маньяка 64-летнего серийного убийцу Валерия Андреева почти 10 лет ищут российские силовики и Интерпол. Возможно, он бы уже давно был осуждён и отбывал наказание, если бы не одна случайность. Как выяснил Лайф, ещё в 2012 году маньяк был задержан по подозрению в убийствах женщин, однако из-за процессуальной неразберихи между местными силовиками оказался на свободе. Источник Лайфа в правоохранительных органах Оренбургской области рассказал, что полицейские попросту отправили Андреева домой за паспортом, чтобы подтвердить его личность и соблюсти формальности. Воспользовавшись случаем, он подался в бега. 24 марта 2021, 21:40 10 10 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Ваганов

По данным следствия, Валерий Андреев с 2006 по 2012 год изнасиловал и убил восемь женщин. Однако общее количество его жертв может быть в десятки раз больше.

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К середине нулевых у силовиков Оренбургской области уже висели десятки уголовных дел по случаям исчезновения девушек и молодых женщин, которые пропадали близ трасс, ведущих из Оренбурга в Челябинск и Самару. В ходу была версия про маньяка, но некоторые правоохранители считали, что в области орудует банда "охотников за людьми". Дескать, бандиты воруют девушек и вывозят их в Казахстан, а затем в Турцию, где заставляют заниматься проституцией.

В то время СУ СК при Прокуратуре Оренбургской области объединило несколько похожих уголовных дел об исчезновении девушек, которые изначально были возбуждены в разных районах. А у подразделения криминалистики областного СУ СК на проверке находился ещё десяток аналогичных по обстоятельствам и почерку историй. Однако до лета 2012 года сыщикам не удавалось продвинуться в расследовании.

Как поймали и отпустили маньяка

В один из июньских вечеров 2012 года в Орске пропала 18-летняя Ольга Журавлёва. Она должна была встретиться с подругой, но та её не дождалась — Ольга перестала выходить на связь после того, как села в попутку. Вскоре оперативники получили информацию о возможной причастности к пропаже девушки некоего Валерия Андреева. По показаниям свидетельницы, Журавлёва садилась в белый паркетник Ssang Yong — на тот момент в Орске был только один такой автомобиль, принадлежащий как раз Андрееву. Полиция отследила джип по дорожным камерам. Биллинг сотовой связи также показал, что в примерное время исчезновения Журавлёвой хозяин машины находился в том же месте, где и она.

Ольга Журавлёва. Фото © Bloknot

Показания даже одного свидетеля о возможной причастности человека к преступлению являются достаточным основанием для его задержания по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) на 48 часов и проведения у него обыска.

Вначале всё так и было: оперативники нашли и доставили Андреева в отдел полиции Орска на допрос. Его планировали задержать по статье 91 УПК, однако выяснилось, что у мужчины при себе нет паспорта. К тому же, как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах Оренбургской области, в ситуацию вмешались следователь и прокурор, которые решили, что веских поводов для задержания Андреева нет. В итоге полицейские отправили мужчину домой за паспортом. Одного. Андреев скрылся, даже не заходя домой за вещами и документами.

С 2007 года за следствием и оперативниками в Оренбургской области присматривал начальник отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Андрей Вязиков. С 2010 по октябрь 2012 года, будучи начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Оренбургской области, он лично курировал, координировал и направлял ход расследования уголовных дел, связанных с исчезновением девушек.

На поиски так и не вернувшегося в полицию Андреева подняли весь личный состав ОМВД Орска. Проведённые обыски в его квартире, гараже и машине лишь подтвердили подозрения сыщиков: на заднем сиденье внедорожника обнаружили биологические следы пропавшей девушки, а в гараже нашли инструменты, с помощью которых маньяк убивал и расчленял своих жертв.

Потом в автомобиле Валерия Андреева обнаружили пятна крови и спермы. Скриншот © Вести Оренбуржья

Поиски зверя

Вот уже девять лет Андреева не могут найти, несмотря на объявленную губернатором области и МВД награду в полтора миллиона рублей. Маньяка якобы видели в разных уголках страны, по этим сообщениям проводятся проверки, однако выйти на его след пока не удалось.

Андреева видят в разных уголках страны. Фото © Б-56

Официально последней жертвой Андреева считается Ольга Журавлёва. Её останки были найдены в сентябре 2013 года в районе посёлка Джанаталап — в лесополосе недалеко от автодороги Орск — Челябинск. Однако в разных регионах России до сих пор находят убитых людей, и обстоятельства этих преступлений очень похожи на почерк орского маньяка.