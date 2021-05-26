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Эксперт рассказал, когда зарубежные вакцины от коронавируса могут появиться в России

Иностранные разработчики препаратов от ковида не особо стремятся заходить на наш рынок из-за высокой конкуренции с отечественными вакцинами, уверен специалист.

26 мая, 03:41
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Россияне уже могут привиться от коронавируса несколькими отечественными вакцинами, не исключено, что в будущем в стране появятся и иностранные препараты. Это может случиться не ранее 2022 года. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

В интервью радио Sputnik он отметил, что подать заявку на регистрацию в России любого препарата должны его создатели либо правообладатели. По словам специалиста, для этого нужно собрать регистрационное досье для Минздрава РФ. Крючков заметил, что документ должен соответствовать требованиям России, которые приближены к требованиям Евросоюза. Существенное отличие только в языке, вся документация должна быть переведена на русский. По мнению эксперта, главное, что нужно для регистрации вакцины в России, — сам препарат, досье и желание прийти на рынок РФ. При этом он считает, что иностранные разработчики вакцин от ковида могут быть не сильно заинтересованы в заходе в Россию из-за высокой конкуренции с отечественными препаратами.

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"Процедуру государственной регистрации до конца 2021 года должны пройти ещё две или три российские вакцины. Иностранных препаратов вроде Pfizer, Moderna и так далее пока на регистрацию в России не заявлено. Стало быть, в широкий гражданский оборот иностранные вакцины в ближайшее время не выйдут", — отметил Крючков.

Тем не менее рано или поздно зарубежные вакцины от коронавируса появятся в российских клиниках, но сфера их применения не будет широкой, полагает специалист.

Производство российской вакцины "Спутник V" началось в Индии

Производство российской вакцины "Спутник V" началось в Индии

"Зарегистрировать препараты в России, скорее всего, зарегистрируют. Другой вопрос, что иностранные препараты, скорее всего, не будут закупать за государственный счёт для проведения масштабной вакцинации. Если будет регистрация, то они появятся в частном медицинском секторе, но это небольшой рынок", — резюмировал Крючков.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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