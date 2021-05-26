В США и Канаде спрогнозировали, что саммит Путина и Байдена пройдёт "без мяса"

Американский и канадский эксперты считают, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо глобальные достижения. По их мнению, на встрече не будет "мяса".

Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российский лидер больше не будет "хорошим парнем" и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личной беседе с главой Белого дома. Но встреча, как утверждает Макговерн, всё равно не станет результативной.

"Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце", — приводит слова экс-агента РИА "Новости".

При этом бывший американский разведчик добавил, что лидеры двух стран, по крайней мере, могут обсудить вопрос изменения климата.

"Иначе подобная встреча провалится и принесёт больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает", — подчеркнул Макговерн.

Экс-советник-посланник Посольства Канады в Москве Патрик Армстронг также полагает, что встреча Путина и Байдена не приведёт к переменам. По его словам, нынешняя американская администрация "полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения".