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В США и Канаде спрогнозировали, что саммит Путина и Байдена пройдёт "без мяса"

Эксперты полагают, что встреча лидеров двух сверхдержав не приведёт к переменам.

26 мая, 04:12
<p>Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ильин Сергей, EPA</p>

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ильин Сергей, EPA

Американский и канадский эксперты считают, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо глобальные достижения. По их мнению, на встрече не будет "мяса".

Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российский лидер больше не будет "хорошим парнем" и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личной беседе с главой Белого дома. Но встреча, как утверждает Макговерн, всё равно не станет результативной.

"Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце", — приводит слова экс-агента РИА "Новости".

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

При этом бывший американский разведчик добавил, что лидеры двух стран, по крайней мере, могут обсудить вопрос изменения климата.

"Иначе подобная встреча провалится и принесёт больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает", — подчеркнул Макговерн.

Экс-советник-посланник Посольства Канады в Москве Патрик Армстронг также полагает, что встреча Путина и Байдена не приведёт к переменам. По его словам, нынешняя американская администрация "полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения".

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

"Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит", — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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