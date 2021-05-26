Популярные среди россиян колбасные изделия несут в себе смертельную опасность. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. Колбаса, колбасные изделия не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам", — сказал Мясников.

По мнению медика, необходимо запретить рекламу колбасных изделий, так же как и рекламу табака. Он заявил, что колбаса уносит гораздо больше жизней, чем табак. К тому же колбасные изделия плохо влияют на мужское здоровье, заключил Мясников.