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Уносит больше жизней, чем табак: Доктор Мясников назвал популярный в России смертельно опасный продукт

По словам медика, помимо всего прочего он плохо влияет на мужское здоровье.

26 мая, 04:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJJrZ0xBNTF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr.Myasnikov.ru</a></p>

Фото © Instagram / Dr.Myasnikov.ru

Популярные среди россиян колбасные изделия несут в себе смертельную опасность. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. Колбаса, колбасные изделия не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам", сказал Мясников.

Доктор Мясников рассказал, в чём заключается смертельная опасность персиков и абрикосов для детей

Доктор Мясников рассказал, в чём заключается смертельная опасность персиков и абрикосов для детей

По мнению медика, необходимо запретить рекламу колбасных изделий, так же как и рекламу табака. Он заявил, что колбаса уносит гораздо больше жизней, чем табак. К тому же колбасные изделия плохо влияют на мужское здоровье, заключил Мясников.

Ранее Лайф писал о том, что доктор Мясников назвал симптом неожиданного инсульта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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