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Демонстранты в Колумбии сожгли здание Дворца правосудия и помешали пожарным тушить

В стране уже месяц проходят акции протеста против налоговой реформы. За это время в них погибло не менее 42 человек.

26 мая, 04:46

Демонстранты в Колумбии сожгли здание Дворца правосудия. Видео © Соцсети

В Колумбии в городе Тулуа на западе страны участники манифестации сожгли Дворец правосудия, где проходят судебные заседания. Об этом сообщает радиостанция LA FM.

Происшествие случилось вечером во вторник. В соцсетях появилось видео объятого пламенем здания.

В Колумбии протестующие попытались прорваться в здание конгресса

В Колумбии протестующие попытались прорваться в здание конгресса

Отмечается, что демонстранты также заблокировали движение и помешали пожарным тушить огонь. Министр юстиции страны Уилсон Руис Орехуэла назвал действия протестующих терроризмом.

Напомним, массовые беспорядки в Колумбии начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство. За всё время погибло не менее 42 человек, пострадало более двух тысяч. Протесты не остановились даже после того, как министр финансов ушёл в отставку, а правительство согласилось внести в реформу изменения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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