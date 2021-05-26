Демонстранты в Колумбии сожгли здание Дворца правосудия и помешали пожарным тушить

Напомним, массовые беспорядки в Колумбии начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство. За всё время погибло не менее 42 человек, пострадало более двух тысяч. Протесты не остановились даже после того, как министр финансов ушёл в отставку, а правительство согласилось внести в реформу изменения.