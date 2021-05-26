Демонстранты в Колумбии сожгли здание Дворца правосудия и помешали пожарным тушить
В стране уже месяц проходят акции протеста против налоговой реформы. За это время в них погибло не менее 42 человек.
Демонстранты в Колумбии сожгли здание Дворца правосудия. Видео © Соцсети
В Колумбии в городе Тулуа на западе страны участники манифестации сожгли Дворец правосудия, где проходят судебные заседания. Об этом сообщает радиостанция LA FM.
Происшествие случилось вечером во вторник. В соцсетях появилось видео объятого пламенем здания.
Отмечается, что демонстранты также заблокировали движение и помешали пожарным тушить огонь. Министр юстиции страны Уилсон Руис Орехуэла назвал действия протестующих терроризмом.
Напомним, массовые беспорядки в Колумбии начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство. За всё время погибло не менее 42 человек, пострадало более двух тысяч. Протесты не остановились даже после того, как министр финансов ушёл в отставку, а правительство согласилось внести в реформу изменения.
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