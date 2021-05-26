В России изобрели гаджет для контроля приёма таблеток
Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие препараты и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц, рассказали разработчики.
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В России создали автоматическое устройство для контроля приёма лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Платформы Национальной технологической инициативы" (НТИ).
Там рассказали, что в устройстве для подачи таблеток можно настроить дозировку, а также время приёма с помощью мобильного приложения. Когда приходит время пить препарат, на телефон пациента приходит оповещение. Если лекарство не принято, датчики определяют это и также направляют информацию через приложение.
"Проект Pills Help создали участники интенсива "Архипелаг-2121", разработчики из Новосибирского государственного университета экономики и управления. Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие таблетки и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц", — пояснили в пресс-службе "Платформы НТИ".
Отмечается, что в настоящее время идёт разработка мобильного приложения, а 3D-модель устройства уже создана и функционирует.
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