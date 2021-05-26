Экс-посол США обратился к Путину с предложением перед встречей с Байденом в Женеве
Дипломат затронул тему двух осуждённых в РФ американских граждан, один из которых, по его словам, заразился в колонии коронавирусом.
Экс-посол США в России Майкл Макфол. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Осуждённых за нападение на полицейских и шпионаж граждан США Пола Уилана и Тревора Рида следует освободить перед тем, как президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Джо Байденом. Такое мнение выразил бывший посол Соединённых Штатов Америки в РФ Майкл Макфол.
"Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".
Макфол также опубликовал заявление родственников Тревора Рида Джонатана Фрэнкса о том, что американец в российской колонии заразился коронавирусом, так как в РФ ему отказали в антиковидной прививке.
Напомним, в прошлом году студент из Техаса Тревор Рид был приговорён Головинским судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Также Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. При этом гособвинение просило для него 18 лет колонии.
Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.
Комментариев: 0