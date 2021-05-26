Экс-посол США обратился к Путину с предложением перед встречей с Байденом в Женеве

Осуждённых за нападение на полицейских и шпионаж граждан США Пола Уилана и Тревора Рида следует освободить перед тем, как президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Джо Байденом. Такое мнение выразил бывший посол Соединённых Штатов Америки в РФ Майкл Макфол.

"Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".