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Экс-посол США обратился к Путину с предложением перед встречей с Байденом в Женеве

Дипломат затронул тему двух осуждённых в РФ американских граждан, один из которых, по его словам, заразился в колонии коронавирусом.

26 мая, 06:17
<p>Экс-посол США в России Майкл Макфол. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Экс-посол США в России Майкл Макфол. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Осуждённых за нападение на полицейских и шпионаж граждан США Пола Уилана и Тревора Рида следует освободить перед тем, как президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Джо Байденом. Такое мнение выразил бывший посол Соединённых Штатов Америки в РФ Майкл Макфол.

"Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".

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Макфол также опубликовал заявление родственников Тревора Рида Джонатана Фрэнкса о том, что американец в российской колонии заразился коронавирусом, так как в РФ ему отказали в антиковидной прививке.

Напомним, в прошлом году студент из Техаса Тревор Рид был приговорён Головинским судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Также Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. При этом гособвинение просило для него 18 лет колонии.

"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

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Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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