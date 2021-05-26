Климкин потребовал от Евросоюза наказать РФ за инцидент с самолётом в Минске
При этом экс-глава МИД Украины не стал объяснять, какое отношение к произошедшему имеет Москва.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Фото © ТАСС / ZUMA
Комментируя инцидент с самолётом Ryanair в Минске, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, введя ограничения в адрес России.
"Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз", — написал он на своей странице в "Твиттере", подчеркнув, что именно таким должен быть ответ "белорусскому диктатору".
При этом Климкин не стал объяснять, какое отношение к произошедшему инциденту имеет Москва.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
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