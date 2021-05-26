Климкин потребовал от Евросоюза наказать РФ за инцидент с самолётом в Минске

Комментируя инцидент с самолётом Ryanair в Минске, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, введя ограничения в адрес России.

"Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз", — написал он на своей странице в "Твиттере", подчеркнув, что именно таким должен быть ответ "белорусскому диктатору".

При этом Климкин не стал объяснять, какое отношение к произошедшему инциденту имеет Москва.