Задержанной в Минске россиянке Сапеге может грозить до 12 лет тюрьмы

Россиянке Софии Сапеге, задержанной вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Речь идёт о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии", — уточнил источник издания.