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Задержанной в Минске россиянке Сапеге может грозить до 12 лет тюрьмы

Девушку обвиняют по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

26 мая, 07:08
<p>София Сапега. Фото © Соцсети</p>

София Сапега. Фото © Соцсети

Россиянке Софии Сапеге, задержанной вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Речь идёт о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии", — уточнил источник издания.

"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

Согласно УК Белоруссии, наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что сегодня с россиянкой встретится её адвокат.

Напомним, София Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска на севшем из-за сообщения о бомбе самолёте авиакомпании Ryanair. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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