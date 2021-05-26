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Госдума приняла закон о временном запрете причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах

Однако он будет распространяться не на всех граждан, замеченных в подобной деятельности. Запрет грозит, в частности, тем, кто занимается финансированием подобных групп и предоставляет им консультативную помощь.

26 мая, 07:56
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, временно запрещающий участвовать в выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, признанных таковыми по решению суда. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Отмечается, что для руководства подобных организаций срок такого ограничения составляет пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности компании, а для участников и работников — три года. Причастность тех или иных граждан к экстремистской или террористической организации должна устанавливаться судом, при этом относительно учредителей, руководителей и их замов данное требование не действует.

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Запрет может грозить тем, кто перечисляет пожертвования таким организациям или предоставляет им консультации и иную помощь, а также публично высказывается, одобряя деятельность или отдельные мероприятия компаний, в том числе в Интернете. Однако, согласно тексту закона, он не распространяется на тех, кто помогал организациям, когда их деятельность не была экстремистской, или не знал о такого рода действиях, а также на граждан, которые оказывали помощь, не связанную с экстремизмом.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете отождествления ролей СССР и нацистской Германии в ВОВ. В случае принятия документа изменения будут внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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