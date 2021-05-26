В валютном балансе банковской системы России появилась рекордная дыра

В валютном балансе банковской системы РФ по итогам апреля возникла рекордная дыра в размере 15 миллиардов долларов. Об этом следует из отчётности банковского сектора, опубликованной Центробанком.

Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА "Новости", отрицательные чистые валютные активы достигли исторического максимума. По его словам, такие активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят без учёта их забалансовых позиций на укрепление рубля", — отметил Осадчий.

Он добавил, что на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, а средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда.

Как объяснил Осадчий, чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция — это разница между валютными активами и пассивами, а в том случае, когда у банка отсутствует валютный капитал, пассивы в данной схеме заменяются обязательствами. Отрицательные чистые валютные активы — дыры в валютном балансе.