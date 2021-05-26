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Собянин предложил создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса"

По словам мэра, там можно будет принимать посетителей с прививками. Других подробностей инициативы пока нет.

26 мая, 13:32

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Такую инициативу он озвучил в ходе встречи в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от ковида меньше, чем в любом европейском городе

Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от ковида меньше, чем в любом европейском городе

"Делайте зону, свободную от ковида, у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", озвучил своё предложение градоначальник.

Собянин напомнил, что, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. Чтобы этого не повторилось, на сегодняшний день есть всё, подчеркнул столичный мэр.

Отметим, что в Москве за минувшие сутки выявили 2416 случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее было выявлено 2075 новых пациентов. Кроме того, за сутки в столичном регионе зарегистрировали 62 смерти из-за коронавируса, это максимум с 13 февраля.

"Ммм, прививки...": Мэр Нью-Йорка пообещал бесплатный фастфуд за вакцинацию

"Ммм, прививки...": Мэр Нью-Йорка пообещал бесплатный фастфуд за вакцинацию

Ранее Сергей Собянин оценил успехи столичного региона в борьбе с коронавирусом, а академик Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных. По его словам, случаи повторного заражения после российской вакцины крайне редки. В основном риск заболеть есть, пока иммунитет слабый.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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