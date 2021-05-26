Собянин предложил создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса"

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Такую инициативу он озвучил в ходе встречи в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

"Делайте зону, свободную от ковида, у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", — озвучил своё предложение градоначальник.

Собянин напомнил, что, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. Чтобы этого не повторилось, на сегодняшний день есть всё, подчеркнул столичный мэр.