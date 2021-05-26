"Шикарный дриблинг и удар точно в цель — секрет лучшего гола сезона-2020/21", — говорится в подписи с видеороликом забитого мяча.

Отметим, что мяч Макарова стал победным в поединке "Рубина" против "Зенита" в 21-м туре РПЛ. Забить гол удалось в самом конце матча, а после этого нападающий петербуржцев Артём Дзюба не сумел поразить ворота казанцев с пенальти.