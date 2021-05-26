Шикарный дриблинг и удар в цель: В РПЛ назвали лучший гол ушедшего сезона
До этого в лиге определили лучшего молодого игрока и голкипера.
Фото © ФК "Рубин"
Видео © Instagram / premierliga
Гол полузащитника "Рубина" Дениса Макарова стал лучшим по итогам прошедшего сезона РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
"Шикарный дриблинг и удар точно в цель — секрет лучшего гола сезона-2020/21", — говорится в подписи с видеороликом забитого мяча.
Отметим, что мяч Макарова стал победным в поединке "Рубина" против "Зенита" в 21-м туре РПЛ. Забить гол удалось в самом конце матча, а после этого нападающий петербуржцев Артём Дзюба не сумел поразить ворота казанцев с пенальти.
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