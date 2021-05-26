Новый главный тренер "Спартака" заявил, что с командой можно бороться за трофеи
Наставник уже занимается изучением русского языка, на которое, по его мнению, у него уйдёт около десяти лет.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что возможность бороться за трофеи с командой была важна для него при принятии решения о своём будущем в московском клубе. Об этом сообщает издание A Bola.
"Спартак" — это вызов для меня, это большая честь. Это исторически важный клуб для России, которому исполняется 100 лет, который хочет расти и решил довериться мне. С этой командой можно бороться за трофеи, а этот фактор был для меня важен при принятии решения [возглавить клуб]", — заявил Витория.
Он также заявил, что уже начал изучать некоторые русские слова, однако, чтобы выучить весь язык, ему понадобится около десяти лет.
Ранее Лайф сообщал, что московский "Спартак" объявил о назначении португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. Со специалистом был подписан двухлетний контракт. Познакомиться с командой он сможет в середине июля — после окончания отпусков.
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