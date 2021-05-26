Новый главный тренер "Спартака" заявил, что с командой можно бороться за трофеи

Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что возможность бороться за трофеи с командой была важна для него при принятии решения о своём будущем в московском клубе. Об этом сообщает издание A Bola.

"Спартак" — это вызов для меня, это большая честь. Это исторически важный клуб для России, которому исполняется 100 лет, который хочет расти и решил довериться мне. С этой командой можно бороться за трофеи, а этот фактор был для меня важен при принятии решения [возглавить клуб]", — заявил Витория.

Он также заявил, что уже начал изучать некоторые русские слова, однако, чтобы выучить весь язык, ему понадобится около десяти лет.