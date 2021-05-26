Хоккеист клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России, которая продолжает выступления на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Тренерский штаб нашей команды надеется, что Тарасенко сможет помочь сборной уже в матче против шведов, который запланирован на 31 мая.