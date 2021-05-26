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Легионер на помощь: Хоккеист Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной на ЧМ

В скором времени там ожидают приезда защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова.

26 мая, 11:19
<p>Фото © Twitter / "<a href="https://twitter.com/russiahockey/status/1397506167409106944" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хоккей России</a>"</p>

Фото © Twitter / "Хоккей России"

Хоккеист клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России, которая продолжает выступления на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Тренерский штаб нашей команды надеется, что Тарасенко сможет помочь сборной уже в матче против шведов, который запланирован на 31 мая.

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Кроме Тарасенко в расположении нашей команды ожидают защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова. Впереди у сборной России — матч против Дании, который состоится сегодня. Начало встречи в 16:15 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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