"Довольно тяжёлая ситуация": Овечкин объяснил, почему не приехал в сборную на ЧМ
Ранее стало известно, что помочь "красной машине" не сможет и его одноклубник — голкипер Илья Самсонов.
Фото © AP / TASS
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил журналистам, что был готов поехать в сборную России на ЧМ по хоккею, однако принял обратное решение.
"Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что я приеду, если буду им нужен. Но очевидно, что это был тяжёлый год для моего тела. У меня было много небольших травм, было серьёзное повреждение перед плей-офф. Что есть, то есть. Довольно тяжёлая ситуация", — подчеркнул Овечкин.
По его словам, он хочет помочь сборной и сыграть за неё, однако для команды будет лучше, если в её состав прибудет игрок, готовый на 100%.
Ранее Лайф сообщал, что одноклубник Овечкина — голкипер Илья Самсонов — также не сможет помочь национальной команде из-за соответствующего решения "столичных". Из НХЛ в команду Валерия Брагина прибудут Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов.
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