"Довольно тяжёлая ситуация": Овечкин объяснил, почему не приехал в сборную на ЧМ

"Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что я приеду, если буду им нужен. Но очевидно, что это был тяжёлый год для моего тела. У меня было много небольших травм, было серьёзное повреждение перед плей-офф. Что есть, то есть. Довольно тяжёлая ситуация", — подчеркнул Овечкин.