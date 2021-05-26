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"Довольно тяжёлая ситуация": Овечкин объяснил, почему не приехал в сборную на ЧМ

Ранее стало известно, что помочь "красной машине" не сможет и его одноклубник — голкипер Илья Самсонов.

26 мая, 10:48
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил журналистам, что был готов поехать в сборную России на ЧМ по хоккею, однако принял обратное решение.

"Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что я приеду, если буду им нужен. Но очевидно, что это был тяжёлый год для моего тела. У меня было много небольших травм, было серьёзное повреждение перед плей-офф. Что есть, то есть. Довольно тяжёлая ситуация", — подчеркнул Овечкин.

По его словам, он хочет помочь сборной и сыграть за неё, однако для команды будет лучше, если в её состав прибудет игрок, готовый на 100%.

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

Ранее Лайф сообщал, что одноклубник Овечкина — голкипер Илья Самсонов — также не сможет помочь национальной команде из-за соответствующего решения "столичных". Из НХЛ в команду Валерия Брагина прибудут Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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