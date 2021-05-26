Антонио Конте может уйти из "Интера" из-за разногласий с руководством

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшие 48 часов из-за разногласий с руководством. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как пишет издание, боссы чёрно-синих планируют оптимизировать расходы за счёт продажи части игроков, что позволит существенно сократить зарплатную ведомость команды. В то же время Конте считает, что для достойных выступлений на европейской арене клубу необходимо продолжить усиливать состав и сохранить лидеров.