Антонио Конте может уйти из "Интера" из-за разногласий с руководством
В прошедшем сезоне "нерадзури" впервые за последние 11 лет стали чемпионами страны.
Фото © Inter.it
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшие 48 часов из-за разногласий с руководством. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как пишет издание, боссы чёрно-синих планируют оптимизировать расходы за счёт продажи части игроков, что позволит существенно сократить зарплатную ведомость команды. В то же время Конте считает, что для достойных выступлений на европейской арене клубу необходимо продолжить усиливать состав и сохранить лидеров.
В ближайшее время ожидается встреча наставника с боссами клуба. Добавим, что при Конте "Интер" в ушедшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за последние 11 лет.
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