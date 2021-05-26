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Антонио Конте может уйти из "Интера" из-за разногласий с руководством

В прошедшем сезоне "нерадзури" впервые за последние 11 лет стали чемпионами страны.

26 мая, 08:42
<p>Фото © Inter.it</p>

Фото © Inter.it

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшие 48 часов из-за разногласий с руководством. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Как пишет издание, боссы чёрно-синих планируют оптимизировать расходы за счёт продажи части игроков, что позволит существенно сократить зарплатную ведомость команды. В то же время Конте считает, что для достойных выступлений на европейской арене клубу необходимо продолжить усиливать состав и сохранить лидеров.

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В ближайшее время ожидается встреча наставника с боссами клуба. Добавим, что при Конте "Интер" в ушедшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за последние 11 лет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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