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Девушка – боец MMA устроила пикантную съёмку после поражения, и даже фанаты разнесли её в пух и прах

Спортсменка обладает не только отличными физическими данными, но и роскошной фигурой, которую не видит смысла скрывать от своих 833 тысяч подписчиков.

26 мая, 07:28

Фото © Instagram / valerieloureda

Недавно 22-летняя американская тхэквондистка и боец смешанных единоборств Валери Лореда впервые потерпела поражение. Девушка проиграла на турнире Bellator своей сопернице Ханне Гай. Отметить неудачу она решила весьма необычным образом.

Фото © Instagram / valerieloureda

Фото © Instagram / valerieloureda

Спортсменка опубликовала в "Инстаграме" фото, на которых предстала с забинтованной рукой, повреждённой во время боя. Кроме того, Валери надела крошечное бикини, которое непросто было рассмотреть. На одном из кадров девушка повернулась спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы. А на втором приняла откровенную позу и показала неприличный жест.

Фото © Instagram / valerieloureda

Фото © Instagram / valerieloureda

За день снимки набрали почти 170 тысяч лайков, и фанаты не удержались от комплиментов соблазнительной фигуре. Однако многих возмутило подобное поведение спортсменки. Пользователи негодовали, что девушка слишком много времени посвящает соцсетям вместо того, чтобы бороться, поэтому получила такой печальный результат.

Она борется как тот, кто слишком много времени проводит в "Инстаграме"

Timmyycolee

Фото © Instagram / valerieloureda

Фото © Instagram / valerieloureda

Сосредоточься на борьбе

jakob.goba

Пока она делает эти фотографии, Гай в тренажёрном зале работает над своим мастерством

smithy8686

Однако Валери не собирается так просто сдаваться. "Я люблю то, что делаю. Я рождена, чтобы драться, и буду чемпионкой", — заявила девушка. Спортсменка отметила в "Твиттере", что собирается вернуться на ринг уже в июле.

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Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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