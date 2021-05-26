Девушка – боец MMA устроила пикантную съёмку после поражения, и даже фанаты разнесли её в пух и прах
Спортсменка обладает не только отличными физическими данными, но и роскошной фигурой, которую не видит смысла скрывать от своих 833 тысяч подписчиков.
Недавно 22-летняя американская тхэквондистка и боец смешанных единоборств Валери Лореда впервые потерпела поражение. Девушка проиграла на турнире Bellator своей сопернице Ханне Гай. Отметить неудачу она решила весьма необычным образом.
Спортсменка опубликовала в "Инстаграме" фото, на которых предстала с забинтованной рукой, повреждённой во время боя. Кроме того, Валери надела крошечное бикини, которое непросто было рассмотреть. На одном из кадров девушка повернулась спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы. А на втором приняла откровенную позу и показала неприличный жест.
За день снимки набрали почти 170 тысяч лайков, и фанаты не удержались от комплиментов соблазнительной фигуре. Однако многих возмутило подобное поведение спортсменки. Пользователи негодовали, что девушка слишком много времени посвящает соцсетям вместо того, чтобы бороться, поэтому получила такой печальный результат.
Она борется как тот, кто слишком много времени проводит в "Инстаграме"
Сосредоточься на борьбе
Пока она делает эти фотографии, Гай в тренажёрном зале работает над своим мастерством
Однако Валери не собирается так просто сдаваться. "Я люблю то, что делаю. Я рождена, чтобы драться, и буду чемпионкой", — заявила девушка. Спортсменка отметила в "Твиттере", что собирается вернуться на ринг уже в июле.
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