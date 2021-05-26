Официантка закричала от ужаса, приблизившись к окну, у которого в ночи поджидал чёрный силуэт
Работница Subway была готова уже закрывать кассу, когда на улице за огромной витриной кафе она заметила жуткую фигуру. Девушка подумала, что это какой-то шутник стесняется зайти за сэндвичем, но, подойдя к окну, лишилась дара речи. За стеклом стоял "призрак".
Запись зловещего эпизода опубликовал тикток-аккаунт spookypost, специализирующийся на страшных видео из соцсети. Автор — тиктокерша theblazebeauty. Она сняла его во времена, когда работала в Subway. С тех пор прошло больше полугода, но девушка до сих пор едва может сдержать эмоции, вспоминая тот вечер. Незадолго до закрытия официантка заметила за окном тёмный силуэт. Смутившись, она зачем-то подошла к "призраку", о чём пожалела через считаные секунды.
На ролике видно, как theblazebeauty останавливается прямо перед стеклом, нервно смеётся и, пытаясь привлечь внимание фигуры в капюшоне без лица, кладёт руку на стекло. Девушке было забавно, но ровно до того момента, когда неизвестный тоже положил ладонь вплотную к её. Тут же у работницы начинается мини-истерика, и она убегает от окна куда подальше, проклиная себя за то, что вообще подошла, пишет Mirror.
Фото © Instagram / theblazebeauty
Пользователи "Тиктока" прекрасно понимают ужас theblazebeauty. Очевидно, что тут нет ничего мистического, но даже если так — что за сумасшедший будет стоять посреди ночи у окна кафе, пугая обычных официанток.
Я не увидел его лица, это что за жуть!
Этот кошмар напугал меня до чёртиков
Подруга, уже прошёл день, с тобой всё в порядке?
Некоторые пользователи интересовались состоянием девушки, думая, что аккаунт с видео её, но ответа так и не получили, что перепугало их ещё больше. Но переживать не стоит — аккаунты theblazebeauty до сих пор активны, и, кажется, девушка в полной безопасности, но кошмарный вечер она вспоминает до сих пор.
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