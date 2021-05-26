Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Официантка закричала от ужаса, приблизившись к окну, у которого в ночи поджидал чёрный силуэт

Работница Subway была готова уже закрывать кассу, когда на улице за огромной витриной кафе она заметила жуткую фигуру. Девушка подумала, что это какой-то шутник стесняется зайти за сэндвичем, но, подойдя к окну, лишилась дара речи. За стеклом стоял "призрак".

26 мая, 07:02

Кадры из видео © TikTok / spookypost

Запись зловещего эпизода опубликовал тикток-аккаунт spookypost, специализирующийся на страшных видео из соцсети. Автор — тиктокерша theblazebeauty. Она сняла его во времена, когда работала в Subway. С тех пор прошло больше полугода, но девушка до сих пор едва может сдержать эмоции, вспоминая тот вечер. Незадолго до закрытия официантка заметила за окном тёмный силуэт. Смутившись, она зачем-то подошла к "призраку", о чём пожалела через считаные секунды.

Кадры из видео © TikTok / spookypost

На ролике видно, как theblazebeauty останавливается прямо перед стеклом, нервно смеётся и, пытаясь привлечь внимание фигуры в капюшоне без лица, кладёт руку на стекло. Девушке было забавно, но ровно до того момента, когда неизвестный тоже положил ладонь вплотную к её. Тут же у работницы начинается мини-истерика, и она убегает от окна куда подальше, проклиная себя за то, что вообще подошла, пишет Mirror.

Фото © Instagram / theblazebeauty

Фото © Instagram / theblazebeauty

Пользователи "Тиктока" прекрасно понимают ужас theblazebeauty. Очевидно, что тут нет ничего мистического, но даже если так — что за сумасшедший будет стоять посреди ночи у окна кафе, пугая обычных официанток.

Я не увидел его лица, это что за жуть!

Пользователь TikTok

Этот кошмар напугал меня до чёртиков

Пользователь TikTok

Подруга, уже прошёл день, с тобой всё в порядке?

Пользовательница TikTok

Некоторые пользователи интересовались состоянием девушки, думая, что аккаунт с видео её, но ответа так и не получили, что перепугало их ещё больше. Но переживать не стоит — аккаунты theblazebeauty до сих пор активны, и, кажется, девушка в полной безопасности, но кошмарный вечер она вспоминает до сих пор.

Заброшенная часть Италии, которую не покажут туристам: 10 жутко красивых кадров из опустевших зданий

Заброшенная часть Италии, которую не покажут туристам: 10 жутко красивых кадров из опустевших зданий

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка нашла страшные символы, спрятанные на кухне, и даже в Сети испугались надвигающейся беды

17 мая, 11:50

Полицейским сообщили о девочке, которая ночью от кого-то убегала, но запись с камер напугала даже их

20 мая, 08:09

Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки

сегодня в 08:08

"Юра, мы приехали": На Байконуре вандалы разрисовали граффити космический корабль "Буран"

сегодня в 08:15

Экзамены убивают: 10 способов помочь ребёнку справиться со стрессом

сегодня в 08:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1