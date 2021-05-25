Президент Франции проиграл спор блогерам, и те провели рок-концерт прямо в Елисейском дворце — видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил пойти в ногу со временем и подойти к современной проблеме с новой стороны. Он обратился к популярным YouTube-блогерам Mcfly et Carlito с 6,6 млн подписчиков, поспорив с ними на то, что они не смогут снять видео о пользе антикоронавирусных мер. А если ролик случайно собрал бы 10 млн просмотров, 43-летний президент разрешил бы парням снять видео в Елисейском дворце.

Фото © YouTube / Mcfly et Carlito

Макфлай и Карлито с умом подошли к задаче, ведь на кон была поставлена их честь! Друзья записали песню и сняли на неё клип, который набрал больше 15 млн просмотров. От своих слов Макрон отказываться не стал и принял участие в 36-минутном ролике блогеров. Парни дурачились во дворце и расспрашивали президента, а под конец устроили концерт тяжёлого рока в саду, пригласив группу Ultra Vomit.

Видео © YouTube / Mcfly et Carlito

На видео глава Франции веселился вместе с парнями, поражаясь современным музыкальным направлениям. Участники рок-группы исполнили для него кавер-версию колыбельной "Зелёная мышь". Этот ролик за пару дней набрал более 10,5 млн просмотров и 1,1 млн лайков. В комментариях пользователи Сети хвалили президента за то, что он сдержал слово и принял проигрыш с достоинством. Однако французские СМИ этого восторга не оценили, раскритиковав незрелое поведение Макрона.

Фото © YouTube / Mcfly et Carlito