Дизайнеры продают джинсы, которые выглядят так, словно с человеком произошёл самый большой конфуз

Компания Wet Pants Denim создаёт одежду для самых смелых. Дизайнеры придумали джинсы, которые окрашены так, словно они мокрые в области паха. И, конечно, такие штаны вызывают ощущение, что надевший их человек угодил в очень неловкую ситуацию.

Фото © Instagram / wetpantsdenim

"Выгляди мокрым, ощущай сухость", — заманивают потенциальных покупателей создатели, отмечая, что джинсы подбираются индивидуально и окрашиваются вручную. Поэтому каждый экземпляр, цена которого £50 (≈ 5 тыс. руб.), является уникальным, пишет The Sun.

Фото © Instagram / wetpantsdenim