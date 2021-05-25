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Дизайнеры продают джинсы, которые выглядят так, словно с человеком произошёл самый большой конфуз

Мода порой настолько непредсказуема и не подчиняется никаким законам, что может шокировать даже самых искушённых шопоголиков.

25 мая, 14:18

Фото © Instagram / wetpantsdenim

Компания Wet Pants Denim создаёт одежду для самых смелых. Дизайнеры придумали джинсы, которые окрашены так, словно они мокрые в области паха. И, конечно, такие штаны вызывают ощущение, что надевший их человек угодил в очень неловкую ситуацию.

Фото © Instagram / wetpantsdenim

Фото © Instagram / wetpantsdenim

"Выгляди мокрым, ощущай сухость", — заманивают потенциальных покупателей создатели, отмечая, что джинсы подбираются индивидуально и окрашиваются вручную. Поэтому каждый экземпляр, цена которого £50 (≈ 5 тыс. руб.), является уникальным, пишет The Sun.

Фото © Instagram / wetpantsdenim

Фото © Instagram / wetpantsdenim

Однако не все оказались готовы к настолько отчаянным экспериментам. У пользователей задумка вызвала весьма противоречивые эмоции. "Это насмешка", "Зачем кому-то покупать такое", — возмущались юзеры. Впрочем, проект существует уже несколько лет, доказывая, что на каждый товар найдётся свой купец.

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"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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