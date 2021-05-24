Монгольский косплей на Путина: кандидата в президенты соседней страны поймали на одинаковых фото
Бывший премьер-министр начал предвыборную кампанию с размахом, решив продемонстрировать свои таланты, которые удивительным образом совпали с талантами президента России.
С 24 мая 2021 года в Монголии начинается избирательная гонка за должность президента
Попробовать свои силы решил и 52-летний председатель ЦК Монгольской народной партии и бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух
Политик уже посетил самые отдалённые уголки страны, принял участие в охоте, снявшись с ружьём и на коне
Бывший премьер даже нырнул с аквалангом и проинспектировал сельскохозяйственные угодья, проехавшись на грузовике
Военную сферу председатель Монгольской народной партии тоже не обошёл стороной, проверив качество вооружения и даже сфотографировавшись на память с военными
Всё это удивительным образом походило на то, что уже успел на себе проверить президент России Владимир Путин
Сходство между снимками политиков заметил блогер "Живого журнала" dambiev, который не смог пройти мимо такого "косплея"
Упрекать Ухнаагийна Хурэлсуха в том, что он пошёл проверенной дорогой, сложно, ведь политик всячески пытается восстановить репутацию после предыдущего скандала
Ему пришлось покинуть пост премьер-министра после скандала с молодой матерью и её новорождённым младенцем, которых зимой с коронавирусом отвезли в стационар без тёплой одежды и обуви
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