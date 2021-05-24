Монгольский косплей на Путина: кандидата в президенты соседней страны поймали на одинаковых фото

С 24 мая 2021 года в Монголии начинается избирательная гонка за должность президента

Фото © Livejournal / dambiev

Попробовать свои силы решил и 52-летний председатель ЦК Монгольской народной партии и бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух

Фото © Livejournal / dambiev

Политик уже посетил самые отдалённые уголки страны, принял участие в охоте, снявшись с ружьём и на коне

Фото © Livejournal / dambiev

Бывший премьер даже нырнул с аквалангом и проинспектировал сельскохозяйственные угодья, проехавшись на грузовике

Фото © Livejournal / dambiev

Военную сферу председатель Монгольской народной партии тоже не обошёл стороной, проверив качество вооружения и даже сфотографировавшись на память с военными

Фото © Livejournal / dambiev

Всё это удивительным образом походило на то, что уже успел на себе проверить президент России Владимир Путин

Фото © Livejournal / dambiev

Сходство между снимками политиков заметил блогер "Живого журнала" dambiev, который не смог пройти мимо такого "косплея"

Фото © Livejournal / dambiev

Упрекать Ухнаагийна Хурэлсуха в том, что он пошёл проверенной дорогой, сложно, ведь политик всячески пытается восстановить репутацию после предыдущего скандала

Фото © Livejournal / dambiev

Ему пришлось покинуть пост премьер-министра после скандала с молодой матерью и её новорождённым младенцем, которых зимой с коронавирусом отвезли в стационар без тёплой одежды и обуви