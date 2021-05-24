Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Монгольский косплей на Путина: кандидата в президенты соседней страны поймали на одинаковых фото

Бывший премьер-министр начал предвыборную кампанию с размахом, решив продемонстрировать свои таланты, которые удивительным образом совпали с талантами президента России.

24 мая, 10:57

Фото © Livejournal / dambiev

С 24 мая 2021 года в Монголии начинается избирательная гонка за должность президента

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Попробовать свои силы решил и 52-летний председатель ЦК Монгольской народной партии и бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Политик уже посетил самые отдалённые уголки страны, принял участие в охоте, снявшись с ружьём и на коне

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Бывший премьер даже нырнул с аквалангом и проинспектировал сельскохозяйственные угодья, проехавшись на грузовике

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Военную сферу председатель Монгольской народной партии тоже не обошёл стороной, проверив качество вооружения и даже сфотографировавшись на память с военными

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Всё это удивительным образом походило на то, что уже успел на себе проверить президент России Владимир Путин

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Сходство между снимками политиков заметил блогер "Живого журнала" dambiev, который не смог пройти мимо такого "косплея"

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Упрекать Ухнаагийна Хурэлсуха в том, что он пошёл проверенной дорогой, сложно, ведь политик всячески пытается восстановить репутацию после предыдущего скандала

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Ему пришлось покинуть пост премьер-министра после скандала с молодой матерью и её новорождённым младенцем, которых зимой с коронавирусом отвезли в стационар без тёплой одежды и обуви

Фото © Livejournal / dambiev

Фото © Livejournal / dambiev

Дно пробито: Дава использовал трагедию в Казани как свою рекламу и теперь его ненавидят даже фанаты

Дно пробито: Дава использовал трагедию в Казани как свою рекламу и теперь его ненавидят даже фанаты

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Немецкий политик раскрыл сценарий вероятной третьей мировой войны

20 мая, 16:57

Президент Литвы потребовал немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA

вчера в 14:39

10 фото победителя Евровидения, чей томный взгляд соблазнил даже самых порядочных зрительниц

сегодня в 11:38

"Проверял мощность автомобиля": лихач покорил лестницу в центре Волгограда на своём пикапе

сегодня в 11:57

Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

сегодня в 11:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1