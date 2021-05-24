Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в Беслане — фото спустя 16 лет

16-летняя Алёна Цкаева из Беслана в этом году смогла закончить школу — всё благодаря спецназовцу, который спас ей жизнь. Девушка позвала на свой выпускной Эльбруса Гогичаева, ведь именно он вынес шестимесячную малышку из школы во время нападения террористов в 2004 году. Этот момент даже попал в объектив журналиста и смог показать всю чудовищность ситуации, в которой оказались дети и взрослые в школе № 1.

Фото © Личный архив Нелли Бетчер

Несмотря на все невзгоды, девушка выросла и окончила школу. Именно поэтому она и пригласила спецназовца — чтобы выразить свою благодарность. Алёна с Эльбрусом пообщались до торжественной части, а затем мужчина ушёл, пытаясь избежать общения с журналистами. Он не очень любит внимание к своей персоне и предпочитает не говорить о страшных событиях, произошедших 16 лет назад, пишет "Российская газета".

Фото © Семейный архив Цкаевых

Но это была не единственная встреча Эльбруса и Алёны. Спустя десять лет после теракта мужчина навестил девочку во время торжественной линейки 1 сентября. Он и раньше хотел с ней поговорить, но не решался. "Очень хочу её увидеть, да боюсь вспоминать весь тот ужас", — признавался он друзьям. Но эта встреча словно разрушила всю его нерешительность: спецназовец принялся приезжать к Алёне почаще, навсегда став для неё "дядей Эльбрусом".

Фото © Личный архив Нелли Бетчер