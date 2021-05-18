Папа с вирусного влога, на котором он всячески отвлекал детей от обстрела Газы, погиб через два дня
Трогательное и грустное видео на канале Ахмада появилось 12 мая, став для его дочерей последним напоминанием об отце.
Палестинский блогер и папа троих детей Ахмад Манси из Газы несколько дней назад опубликовал на своем канале видео. В нём он признался подписчикам, что его девочки в последнее время чувствуют себя очень подавленно и испуганно из-за бомбардировок израильской армии, поэтому он решил немного их взбодрить. Молодой папа купил для детей новые игрушки и вкусности, которые обычно не мог себе позволить. Но этот раз он посчитал особенным.
Видео © YouTube / سارة وهالة ستارز
Ахмад заснял, как девочки с горящими глазами раскрывают подарки, не веря в свою удачу, а затем принимаются играть в игрушечную рыбалку. Этот семейный ролик был бы похож на миллионы других, если бы не отвлечённые лица дочерей Ахмада. Девочки хоть и улыбались, но постоянно прислушивались к происходящему. И не зря — стоило только раздаться гулу самолётов, как дети с криками кинулись врассыпную и накрылись подушками.
Папа бросился их успокаивать, приговаривая: "Не бойтесь, не бойтесь, всё хорошо!" Но девочки долго не могли успокоиться. Они прижались к Ахмаду и не отпускали его, поэтому мужчина был вынужден, извинившись перед зрителями, прекратить ролик. Он набрал больше 336 тыс. просмотров и 49 тыс. лайков. А спустя два дня во время артобстрела Ахмад погиб вместе с братом Юсефом, оставив жену и троих детей, пишет Daily Dot.
Я даже не знаю, как дальше эти три ангела будут жить без своего папы. Моё сердце просто разбито вдребезги. Покойся с миром, Ахмад
Не смогла досмотреть видео без слёз. Дети выглядят такими испуганными и травмированными... Пожалуйста, будьте осторожны
Сердце болит от такого. Теперь папа будет защищать своих девочек с небес
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