Уборщица показала жуткие кадры, во что превратилась квартира, в которой 26 лет жила курильщица
Героиня этого материала — профессиональная уборщица. Чего только она не повидала за годы в клининге, но ужас, с которым ей недавно пришлось встретиться, она запомнит до конца жизни.
На днях клинеру и тикток-блогеру Кейт katesgreats позвонил арендодатель — из квартиры съехала курильщица, которая жила в ней 26 лет. Нужно было срочно убрать все следы её существования. Так как предстояло лишь очистить стены, девушка сказала, что ей понадобится день — небольшую квартиру можно легко привести в порядок до вечера. Вот только она ещё не видела, с чем ей придётся работать.
Придя на место, Кейт была в шоке. Она сразу поняла — тут жила не курильщица, а паровоз. Стены все были в жёлтом налёте, а в некоторых местах осевшие смолы от сигарет уже начали стекать вниз — настолько много их скопилось. Ужаснувшись, девушка поняла, что работы тут явно не на один день — чтобы отдраить всё, уйдёт минимум неделя.
Когда Кейт поделилась роликом в "Тиктоке", он мигом стал вирусным. Всего за день его посмотрели больше девяти миллионов раз. В комментариях шокированные пользователи дают совет уборщице — нужно всегда просить фотографии до того, как выезжаешь на место.
Арендодатель: я предполагаю, что она была курильщицей.
Тем временем квартира: *ОРАНЖЕВАЯ*
Подруга, тебе обязательно нужно просить фотографии
Мне кажется, в этом случае дешевле всё содрать и положить новый слой гипсокартона
WOW-news
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