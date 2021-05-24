Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Уборщица показала жуткие кадры, во что превратилась квартира, в которой 26 лет жила курильщица

Героиня этого материала — профессиональная уборщица. Чего только она не повидала за годы в клининге, но ужас, с которым ей недавно пришлось встретиться, она запомнит до конца жизни.

24 мая, 06:56

Кадры из видео © TikTok / katesgreats

На днях клинеру и тикток-блогеру Кейт katesgreats позвонил арендодатель — из квартиры съехала курильщица, которая жила в ней 26 лет. Нужно было срочно убрать все следы её существования. Так как предстояло лишь очистить стены, девушка сказала, что ей понадобится день — небольшую квартиру можно легко привести в порядок до вечера. Вот только она ещё не видела, с чем ей придётся работать.

Кадры из видео © TikTok / katesgreats

Придя на место, Кейт была в шоке. Она сразу поняла — тут жила не курильщица, а паровоз. Стены все были в жёлтом налёте, а в некоторых местах осевшие смолы от сигарет уже начали стекать вниз — настолько много их скопилось. Ужаснувшись, девушка поняла, что работы тут явно не на один день — чтобы отдраить всё, уйдёт минимум неделя.

Кадры из видео © TikTok / katesgreats

Кадры из видео © TikTok / katesgreats

Когда Кейт поделилась роликом в "Тиктоке", он мигом стал вирусным. Всего за день его посмотрели больше девяти миллионов раз. В комментариях шокированные пользователи дают совет уборщице — нужно всегда просить фотографии до того, как выезжаешь на место.

Арендодатель: я предполагаю, что она была курильщицей.

Тем временем квартира: *ОРАНЖЕВАЯ*

ocie.likes.pocky

Подруга, тебе обязательно нужно просить фотографии

tobesocherry

Мне кажется, в этом случае дешевле всё содрать и положить новый слой гипсокартона

alishaferguson4

Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год

Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хозяин открыл людям глаза, показав, какой ужас накапливается в кондиционере всего за пару месяцев

вчера в 13:00

Курильщик съехал с квартиры спустя 20 лет, и только тогда хозяева заметили, как изменился их пол

3 февраля, 13:55

Водонаева сделала каминг-аут и призналась в сексуальном влечении к женщинам

сегодня в 04:09

Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством

сегодня в 07:25

В России направят ещё 50 миллиардов рублей на борьбу с ковидом

сегодня в 07:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1