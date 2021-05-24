Уборщица показала жуткие кадры, во что превратилась квартира, в которой 26 лет жила курильщица

На днях клинеру и тикток-блогеру Кейт katesgreats позвонил арендодатель — из квартиры съехала курильщица, которая жила в ней 26 лет. Нужно было срочно убрать все следы её существования. Так как предстояло лишь очистить стены, девушка сказала, что ей понадобится день — небольшую квартиру можно легко привести в порядок до вечера. Вот только она ещё не видела, с чем ей придётся работать.

Кадры из видео © TikTok / katesgreats

Придя на место, Кейт была в шоке. Она сразу поняла — тут жила не курильщица, а паровоз. Стены все были в жёлтом налёте, а в некоторых местах осевшие смолы от сигарет уже начали стекать вниз — настолько много их скопилось. Ужаснувшись, девушка поняла, что работы тут явно не на один день — чтобы отдраить всё, уйдёт минимум неделя.

Кадры из видео © TikTok / katesgreats

Когда Кейт поделилась роликом в "Тиктоке", он мигом стал вирусным. Всего за день его посмотрели больше девяти миллионов раз. В комментариях шокированные пользователи дают совет уборщице — нужно всегда просить фотографии до того, как выезжаешь на место.

Арендодатель: я предполагаю, что она была курильщицей. Тем временем квартира: *ОРАНЖЕВАЯ* ocie.likes.pocky

Подруга, тебе обязательно нужно просить фотографии tobesocherry