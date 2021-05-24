В США началось нашествие цикад, которое случается только раз в 17 лет, и соцсети сошли с ума

На востоке США начался лёт периодических цикад — насекомых с уникальным жизненным циклом. Обычные цикады развиваются около года, периодические — 13 или 17 лет, в зависимости от вида. Когда появляется новый выводок взрослых особей, это всегда похоже на захват планеты инсектами. Учёные пронумеровали эти выводки, и сейчас происходит номер X (10) — самый массовый из всех. Жители США заполнили соцсети кадрами с места событий, передаёт портал Digg.

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Они здесь! AntonioPineDuh

Учёные успокаивают: цикады не опасны для людей, поэтому не стоит применять против них инсектициды, которыми можно случайно навредить самому себе или своим домашним животным

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Они не уничтожают всё подряд, как саранча, но могут повредить молодые деревья, поэтому лучше на время укрыть их водонепроницаемой сеткой

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Цикады пришли в наш мир, чтобы хорошо провести время: они сбросят экзоскелеты, займутся сексом и к концу июня исчезнут, уверяют специалисты

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Личинки периодических цикад живут под землёй на глубине около 30 см, питаясь соками корней растений

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Под землёй периодические цикады проходят через пять стадий развития, а спустя 13 или 17 лет массово выходят на поверхность, строя себе туннели. Потом они забираются на ближайшие деревья, чтобы завершить процесс превращения

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Через шесть дней экзоскелет отпадает и цикады приобретают свой взрослый облик. Сначала они белого цвета, но спустя несколько часов темнеют

Фото © Twitter / AuntieSkeleton

Фотографы не могут упустить такую возможность и даже устраивают постановочные съёмки с их участием

Фото © Twitter / les_ja

Но нашествие цикад не у всех вызывает положительные эмоции

Вот как я одеваюсь, чтобы цикады меня не трогали humanbrennapede

Фото © Twitte / humanbrennapede