В США началось нашествие цикад, которое случается только раз в 17 лет, и соцсети сошли с ума
В следующий раз возможность сделать уникальные кадры появится только в 2038 году.
На востоке США начался лёт периодических цикад — насекомых с уникальным жизненным циклом. Обычные цикады развиваются около года, периодические — 13 или 17 лет, в зависимости от вида. Когда появляется новый выводок взрослых особей, это всегда похоже на захват планеты инсектами. Учёные пронумеровали эти выводки, и сейчас происходит номер X (10) — самый массовый из всех. Жители США заполнили соцсети кадрами с места событий, передаёт портал Digg.
Фото © Twitter / AntonioPineDuh
Они здесь!
Учёные успокаивают: цикады не опасны для людей, поэтому не стоит применять против них инсектициды, которыми можно случайно навредить самому себе или своим домашним животным
Фото © Twitter / samstein
Они не уничтожают всё подряд, как саранча, но могут повредить молодые деревья, поэтому лучше на время укрыть их водонепроницаемой сеткой
Фото © Twitter / KalexanderB
Цикады пришли в наш мир, чтобы хорошо провести время: они сбросят экзоскелеты, займутся сексом и к концу июня исчезнут, уверяют специалисты
Фото © Twitter / Douglas_Main
Личинки периодических цикад живут под землёй на глубине около 30 см, питаясь соками корней растений
Фото © Twitter / KTKNichols
Под землёй периодические цикады проходят через пять стадий развития, а спустя 13 или 17 лет массово выходят на поверхность, строя себе туннели. Потом они забираются на ближайшие деревья, чтобы завершить процесс превращения
Через шесть дней экзоскелет отпадает и цикады приобретают свой взрослый облик. Сначала они белого цвета, но спустя несколько часов темнеют
Фото © Twitter / AuntieSkeleton
Фотографы не могут упустить такую возможность и даже устраивают постановочные съёмки с их участием
Фото © Twitter / les_ja
Но нашествие цикад не у всех вызывает положительные эмоции
Вот как я одеваюсь, чтобы цикады меня не трогали
Фото © Twitte / humanbrennapede
Периодические цикады появляются массово, чтобы обеспечить выживаемость вида, ведь они становятся лёгкой добычей для хищников. Смысл их жизни — размножение. Взрослые особи живут только до июля. Самцы умирают сразу после спаривания, а самки — после того, как отложат яйца. Из них появляются личинки, которые закапываются в землю, чтобы выйти на поверхность спустя много лет и повторить жизненный цикл.
WOW-news
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