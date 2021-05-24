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В США началось нашествие цикад, которое случается только раз в 17 лет, и соцсети сошли с ума

В следующий раз возможность сделать уникальные кадры появится только в 2038 году.

24 мая, 08:43

Фото © Twitter / Arccitius

На востоке США начался лёт периодических цикад — насекомых с уникальным жизненным циклом. Обычные цикады развиваются около года, периодические — 13 или 17 лет, в зависимости от вида. Когда появляется новый выводок взрослых особей, это всегда похоже на захват планеты инсектами. Учёные пронумеровали эти выводки, и сейчас происходит номер X (10) — самый массовый из всех. Жители США заполнили соцсети кадрами с места событий, передаёт портал Digg.

Фото © Twitter / AntonioPineDuh

Фото © Twitter / AntonioPineDuh

Они здесь!

AntonioPineDuh

Учёные успокаивают: цикады не опасны для людей, поэтому не стоит применять против них инсектициды, которыми можно случайно навредить самому себе или своим домашним животным

Фото © Twitter / samstein

Фото © Twitter / samstein

Они не уничтожают всё подряд, как саранча, но могут повредить молодые деревья, поэтому лучше на время укрыть их водонепроницаемой сеткой

Фото © Twitter / KalexanderB

Фото © Twitter / KalexanderB

Цикады пришли в наш мир, чтобы хорошо провести время: они сбросят экзоскелеты, займутся сексом и к концу июня исчезнут, уверяют специалисты

Фото © Twitter / Douglas_Main

Фото © Twitter / Douglas_Main

Личинки периодических цикад живут под землёй на глубине около 30 см, питаясь соками корней растений

Фото © Twitter / KTKNichols

Фото © Twitter / KTKNichols

Под землёй периодические цикады проходят через пять стадий развития, а спустя 13 или 17 лет массово выходят на поверхность, строя себе туннели. Потом они забираются на ближайшие деревья, чтобы завершить процесс превращения

Фото © Twitter / Arccitius

Фото © Twitter / Arccitius

Через шесть дней экзоскелет отпадает и цикады приобретают свой взрослый облик. Сначала они белого цвета, но спустя несколько часов темнеют

Фото © Twitter / AuntieSkeleton

Фото © Twitter / AuntieSkeleton

Фотографы не могут упустить такую возможность и даже устраивают постановочные съёмки с их участием

Фото © Twitter / les_ja

Фото © Twitter / les_ja

Но нашествие цикад не у всех вызывает положительные эмоции

Вот как я одеваюсь, чтобы цикады меня не трогали

humanbrennapede

Фото © Twitte / humanbrennapede

Фото © Twitte / humanbrennapede

Периодические цикады появляются массово, чтобы обеспечить выживаемость вида, ведь они становятся лёгкой добычей для хищников. Смысл их жизни — размножение. Взрослые особи живут только до июля. Самцы умирают сразу после спаривания, а самки — после того, как отложат яйца. Из них появляются личинки, которые закапываются в землю, чтобы выйти на поверхность спустя много лет и повторить жизненный цикл.

Они выросли в секте, но однажды решили бежать: 10 жутких историй о том, что стало последней каплей

Они выросли в секте, но однажды решили бежать: 10 жутких историй о том, что стало последней каплей

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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