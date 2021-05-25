Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Этот трюк придумала я: Режиссёр рассказала, как ей удалось "воссоединить" Орбакайте и Преснякова после развода

25 мая знаменитой певице исполнилось 50 лет. В честь этого события скоро документальный фильм.

25 мая, 21:07
<p>Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Знаменитый режиссёр-клипмейкер Ирина Миронова в преддверии выхода документального фильма, посвящённого 50-летию Кристины Орбакайте, рассказала об отношении к певице.

"Несмотря на то, что Кристина выросла в семье суперзвезды, ей удалось стать самобытной творческой личностью благодаря собственной настойчивости, силе воли и, конечно, таланту. Я хотела подчеркнуть то, что именно она сама сыграла главную роль в своей судьбе и становлении", – отметила Миронова в беседе с изданием "Дни.ру".

"А вы не так празднуете?": Самый младший Пресняков устроил аниме-вечеринку на 30-летие

"А вы не так празднуете?": Самый младший Пресняков устроил аниме-вечеринку на 30-летие

По словам режиссёра, в картине будет показана семейная хроника о детстве певицы. Уникальные кадры предоставила мать Орбакайте Алла Пугачёва эксклюзивно для фильма. Также в фильме покажут видеобэкстейджи со съёмок клипов артистки, снятых Мироновой. В частности на песню "Перелётная птица". Этот клип вышел в 2003 году, через шесть лет после развода Орбакайте с Владимиром Пресняковым. Клипмейкер поделилась, что трюк с участием в клипе певца – это её задумка. Орбакайте и Пресняков появились в одном кадре именно в тот период жизни, когда никто не предполагал увидеть их вместе.

"Это клип-сенсация. Совершенно неожиданно для многих в съёмках принял участие Владимир Пресняков. Это случилось в тот период жизни Кристины, когда никто не думал, что возможно увидеть их в одном кадре. Этот трюк придумала и претворила в жизнь я", — призналась Миронова.

Галкин показал фото с детьми от Пугачёвой в стильной школьной форме и косухах

Галкин показал фото с детьми от Пугачёвой в стильной школьной форме и косухах

Ранее Лайф писал о том, что пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачёвой и Орбакайте.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности

сегодня в 13:17

"Двойной праздник": Путин поздравил Шойгу с днём рождения и юбилеем Тихоокеанского флота

21 мая, 14:18

"Съёмки начались": Экс-бойфренд Бузовой стал новым ведущим "Дома-2"

сегодня в 17:09

Президент Франции проиграл спор блогерам, и те провели рок-концерт прямо в Елисейском дворце — видео

сегодня в 14:59

В Крыму предложили властям Белоруссии наладить прямое авиасообщение

сегодня в 21:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1