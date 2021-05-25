Этот трюк придумала я: Режиссёр рассказала, как ей удалось "воссоединить" Орбакайте и Преснякова после развода
25 мая знаменитой певице исполнилось 50 лет. В честь этого события скоро документальный фильм.
Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Знаменитый режиссёр-клипмейкер Ирина Миронова в преддверии выхода документального фильма, посвящённого 50-летию Кристины Орбакайте, рассказала об отношении к певице.
"Несмотря на то, что Кристина выросла в семье суперзвезды, ей удалось стать самобытной творческой личностью благодаря собственной настойчивости, силе воли и, конечно, таланту. Я хотела подчеркнуть то, что именно она сама сыграла главную роль в своей судьбе и становлении", – отметила Миронова в беседе с изданием "Дни.ру".
По словам режиссёра, в картине будет показана семейная хроника о детстве певицы. Уникальные кадры предоставила мать Орбакайте Алла Пугачёва эксклюзивно для фильма. Также в фильме покажут видеобэкстейджи со съёмок клипов артистки, снятых Мироновой. В частности на песню "Перелётная птица". Этот клип вышел в 2003 году, через шесть лет после развода Орбакайте с Владимиром Пресняковым. Клипмейкер поделилась, что трюк с участием в клипе певца – это её задумка. Орбакайте и Пресняков появились в одном кадре именно в тот период жизни, когда никто не предполагал увидеть их вместе.
"Это клип-сенсация. Совершенно неожиданно для многих в съёмках принял участие Владимир Пресняков. Это случилось в тот период жизни Кристины, когда никто не думал, что возможно увидеть их в одном кадре. Этот трюк придумала и претворила в жизнь я", — призналась Миронова.
Ранее Лайф писал о том, что пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачёвой и Орбакайте.
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