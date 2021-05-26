Не вызванный в сборную Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ

Стоит подчеркнуть, что в ушедшем сезоне он смог сохранить "на замке" свои ворота в 14 матчах, тогда как его ближайшие конкуренты сделали это всего лишь 11 раз. В составе железнодорожников он стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей чемпионата страны.