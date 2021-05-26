Не вызванный в сборную Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ
По ходу сезона он смог 14 раз сохранить свои ворота "на замке" и взял Кубок России.
Фото © ФК "Локомотив"
Голкипер московского "Локомотива" Гильерме признан лучшим вратарём сезона 2020/21 Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Стоит подчеркнуть, что в ушедшем сезоне он смог сохранить "на замке" свои ворота в 14 матчах, тогда как его ближайшие конкуренты сделали это всего лишь 11 раз. В составе железнодорожников он стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей чемпионата страны.
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Несмотря на это, он не попал в заявку нашей сборной на чемпионат Европы, который стартует 11 июня. Наша сборная проведёт свой первый матч на следующий день, соперником станет сборная Бельгии.
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