"У него всё впереди": Молодая надежда сборной России Захарян пропустит Евро-2020 из-за ангины
Юный игрок был включён в заявку нашей национальной команды, однако не смог отправиться с ней на сбор в Австрию.
Фото © РФС
Молодой полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян не сможет принять участие в Евро-2020 из-за болезни. Информацию об этом в беседе со Sport24 подтвердил его отец.
"Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него всё впереди", — отметил Норайр Захарян.
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Он также подчеркнул, что сам футболист расстроился, однако сейчас самое главное для него — состояние здоровья и как можно скорее оправиться от болезни.
"Ещё всё впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберёмся", — добавил отец игрока.
Напомним, молодая звезда "Динамо" Арсен Захарян был включён Станиславом Черчесовым в расширенный состав сборной России по футболу на Евро-2020, однако не смог отправиться на сбор команды в Австрию из-за бактериальной ангины.
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