Молодой полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян не сможет принять участие в Евро-2020 из-за болезни. Информацию об этом в беседе со Sport24 подтвердил его отец.

"Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него всё впереди", — отметил Норайр Захарян.

Он также подчеркнул, что сам футболист расстроился, однако сейчас самое главное для него — состояние здоровья и как можно скорее оправиться от болезни.

"Ещё всё впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберёмся", — добавил отец игрока.