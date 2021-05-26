"Дьяволы" против "жёлтой субмарины": в Лиге Европы сыграют жаркий финал

Польский Гданьск на один вечер превращается в центр мирового футбола, а всё из-за финала Лиги Европы, который пройдёт именно здесь. Соперники в этом сезоне подобрались что надо: грозный и голодный "Манчестер Юнайтед" и дебютант европейских финалов "Вильярреал". И если вы считаете МЮ явным фаворитом, то не спешите с выводами.

"Тренеришка" — король Лиги Европы

Главный козырь "жёлтой субмарины" — её тренер Унаи Эмери. В России его больше знают как "тренеришку", спасибо Артёму Дзюбе. И если со "Спартаком" в своё время особо не получилось, то дальше его карьера пошла в гору. И всё благодаря именно Лиге Европы, где его по праву можно считать королём. Он четыре раза играл в финалах второго по значимости турнира Старого Света и трижды в нём побеждал. Причём подряд и с одним и тем же клубом — "Севильей".

По другую сторону тренерского цеха — Уле Гуннар Сульшер. Он легенда "Манчестер Юнайтед" и наставник, с которым связаны очень серьёзные надежды поклонников и владельцев клуба. Но вот нюанс — в его коллекции пока ни одного титула, а этот финал для него станет первым в еврокубках. Хотя специалист он уже в целом опытный. Есть ощущение, что после ухода Сэра Алекса Фергюсона он стал первым наставником, который понял, во что должен играть МЮ.

Важная дата

Проигрывать "Манчестеру" именно сегодня нельзя никак. Во-первых, вместе с командой в Гданьск прилетел Фергюсон, который своим традиционно холодным взглядом будет следить за каждым действием родного клуба. Во-вторых, ровно 22 года назад "Юнайтед" выиграл, кажется, один из самых драматичных и ярких финалов Лиги чемпионов против "Баварии". Тот матч против "Баварии" очень сложно забыть, а его главным героем стал именно Сульшер, который и принёс МЮ победу.

Быть может, и сегодня "Манчестер" снова всё решит на последних секундах, как тогда. Сульшер, конечно, не забьёт, но зато игроков в его команде, которые способны это сделать, хоть отбавляй. Главные силы: Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд и Эдинсон Кавани. У последнего — прекрасная весенняя часть сезона и великолепная игра в полуфинальной серии против "Ромы".

Испанский турнир

Первый финал Лиги Европы был сыгран 11 лет назад. Речь именно о реформированном турнире, а не о Кубке УЕФА, который был до него. И вот что интересно: в шести решающих матчах из десяти побеждали именно испанские клубы. Дважды — "Атлетико", а четыре раза — "Севилья". Да и в целом за всю историю турнира (с Кубком УЕФА) испанские клубы в нём были самыми успешными: 12 побед в финалах и пять поражений.

Правда, и англичане в последние годы стали обращать на Лигу Европы куда больше внимания. Две победы были у "Челси", а МЮ и сам не так давно забирал домой заветный кубок. Так что статистика хоть и за Испанию, но британцы, кажется, готовы в неё внести определённые изменения.

Кто что сказал?

У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. МЮ в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное — воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут Унаи Эмери Главный тренер "Вильярреала"

Каждый игрок, который выходит в финал, ждёт победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унаи Эмери и его игроки чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться всё, что угодно. Но я уверен, что мы готовы. Мы вернёмся домой счастливыми, только если победим завтра. Готовились к игре так же, как обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за "Манчестер Юнайтед", то важен абсолютно каждый матч Уле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед"

В преддверии финала Лайф пообщался с бывшим игроком "Манчестер Юнайтед" Андреем Канчельскисом, который поделился своими ожиданиями от сегодняшней игры.

— Финал есть финал, поэтому шансы 50 на 50. Конечно, все отдают предпочтения "Манчестеру", но я бы не сказал так. Финал — это финал. Одна игра, на которую можно настроиться и выжать такую игру. Вот мы с вами видели финал Кубка Англии "Лестер" — "Челси", где все говорили, что "Челси" победит, а "Лестер" взял и обыграл. Фаворита в финале нет никогда, как я считаю. Понятно, что все хотят выиграть. Буду переживать за "Манчестер" и болеть, — отметил Канчельскис.

Выразил бывший игрок МЮ и мнение относительно тренерского противостояния, в котором у Эмери уже есть опыт победы в Лиге Европы, тогда как Сульшер выходит на свой первый еврокубковый финал.

— Здесь всё зависит от мастерства и уровня футболистов, и от настроя. Эмери да, он всё-таки выигрывал три подряд Лиги Европы, он, конечно "кубковый боец", как у нас говорят. Мне кажется, что у "Манчестера" игроки классом повыше, всё будет зависеть от настроя, самоотдачи и мастерства. Реализуют ли это? Это уже зависит от тренера. Здесь у Эмери опыта побольше, — заключил Канчельскис.