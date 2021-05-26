"Дьяволы" против "жёлтой субмарины": в Лиге Европы сыграют жаркий финал
Решающий матч сведёт между собой две команды, у которых совершенно разный еврокубковый опыт, но абсолютно одно желание — победить любой ценой
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Польский Гданьск на один вечер превращается в центр мирового футбола, а всё из-за финала Лиги Европы, который пройдёт именно здесь. Соперники в этом сезоне подобрались что надо: грозный и голодный "Манчестер Юнайтед" и дебютант европейских финалов "Вильярреал". И если вы считаете МЮ явным фаворитом, то не спешите с выводами.
"Тренеришка" — король Лиги Европы
Главный козырь "жёлтой субмарины" — её тренер Унаи Эмери. В России его больше знают как "тренеришку", спасибо Артёму Дзюбе. И если со "Спартаком" в своё время особо не получилось, то дальше его карьера пошла в гору. И всё благодаря именно Лиге Европы, где его по праву можно считать королём. Он четыре раза играл в финалах второго по значимости турнира Старого Света и трижды в нём побеждал. Причём подряд и с одним и тем же клубом — "Севильей".
По другую сторону тренерского цеха — Уле Гуннар Сульшер. Он легенда "Манчестер Юнайтед" и наставник, с которым связаны очень серьёзные надежды поклонников и владельцев клуба. Но вот нюанс — в его коллекции пока ни одного титула, а этот финал для него станет первым в еврокубках. Хотя специалист он уже в целом опытный. Есть ощущение, что после ухода Сэра Алекса Фергюсона он стал первым наставником, который понял, во что должен играть МЮ.
Важная дата
Проигрывать "Манчестеру" именно сегодня нельзя никак. Во-первых, вместе с командой в Гданьск прилетел Фергюсон, который своим традиционно холодным взглядом будет следить за каждым действием родного клуба. Во-вторых, ровно 22 года назад "Юнайтед" выиграл, кажется, один из самых драматичных и ярких финалов Лиги чемпионов против "Баварии". Тот матч против "Баварии" очень сложно забыть, а его главным героем стал именно Сульшер, который и принёс МЮ победу.
Быть может, и сегодня "Манчестер" снова всё решит на последних секундах, как тогда. Сульшер, конечно, не забьёт, но зато игроков в его команде, которые способны это сделать, хоть отбавляй. Главные силы: Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд и Эдинсон Кавани. У последнего — прекрасная весенняя часть сезона и великолепная игра в полуфинальной серии против "Ромы".
Испанский турнир
Первый финал Лиги Европы был сыгран 11 лет назад. Речь именно о реформированном турнире, а не о Кубке УЕФА, который был до него. И вот что интересно: в шести решающих матчах из десяти побеждали именно испанские клубы. Дважды — "Атлетико", а четыре раза — "Севилья". Да и в целом за всю историю турнира (с Кубком УЕФА) испанские клубы в нём были самыми успешными: 12 побед в финалах и пять поражений.
Правда, и англичане в последние годы стали обращать на Лигу Европы куда больше внимания. Две победы были у "Челси", а МЮ и сам не так давно забирал домой заветный кубок. Так что статистика хоть и за Испанию, но британцы, кажется, готовы в неё внести определённые изменения.
Кто что сказал?
У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. МЮ в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное — воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут
Каждый игрок, который выходит в финал, ждёт победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унаи Эмери и его игроки чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться всё, что угодно. Но я уверен, что мы готовы. Мы вернёмся домой счастливыми, только если победим завтра. Готовились к игре так же, как обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за "Манчестер Юнайтед", то важен абсолютно каждый матч
В преддверии финала Лайф пообщался с бывшим игроком "Манчестер Юнайтед" Андреем Канчельскисом, который поделился своими ожиданиями от сегодняшней игры.
— Финал есть финал, поэтому шансы 50 на 50. Конечно, все отдают предпочтения "Манчестеру", но я бы не сказал так. Финал — это финал. Одна игра, на которую можно настроиться и выжать такую игру. Вот мы с вами видели финал Кубка Англии "Лестер" — "Челси", где все говорили, что "Челси" победит, а "Лестер" взял и обыграл. Фаворита в финале нет никогда, как я считаю. Понятно, что все хотят выиграть. Буду переживать за "Манчестер" и болеть, — отметил Канчельскис.
Выразил бывший игрок МЮ и мнение относительно тренерского противостояния, в котором у Эмери уже есть опыт победы в Лиге Европы, тогда как Сульшер выходит на свой первый еврокубковый финал.
— Здесь всё зависит от мастерства и уровня футболистов, и от настроя. Эмери да, он всё-таки выигрывал три подряд Лиги Европы, он, конечно "кубковый боец", как у нас говорят. Мне кажется, что у "Манчестера" игроки классом повыше, всё будет зависеть от настроя, самоотдачи и мастерства. Реализуют ли это? Это уже зависит от тренера. Здесь у Эмери опыта побольше, — заключил Канчельскис.
Жаркий и непредсказуемый финал Лиги Европы состоится в Гданьске вечером 26 мая. Прямая трансляция на канале "Матч ТВ" начнётся в 21:40 по московскому времени.
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