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Лидер "Рубина" Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что он в скором времени покинет казанскую команду.

26 мая, 11:58
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

Стоит отметить, что победителя в номинации выбирали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команды лиги, а также комментаторы телеканала "Матч премьер". В ушедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 играх и отметился четырьмя голами.

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Ранее его отец сообщил, что он точно покинет казанский клуб этим летом и отправится в один из европейских чемпионатов. По информации испанских СМИ, на игрока активно претендует "Севилья", которая готова предложить "Рубину" от 15 до 20 миллионов евро за трансфер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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