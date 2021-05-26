Лидер "Рубина" Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что он в скором времени покинет казанскую команду.
Фото © ФК "Рубин"
Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.
Стоит отметить, что победителя в номинации выбирали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команды лиги, а также комментаторы телеканала "Матч премьер". В ушедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 играх и отметился четырьмя голами.
Ранее его отец сообщил, что он точно покинет казанский клуб этим летом и отправится в один из европейских чемпионатов. По информации испанских СМИ, на игрока активно претендует "Севилья", которая готова предложить "Рубину" от 15 до 20 миллионов евро за трансфер.
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