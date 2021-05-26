"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе
Билецкий также заявил, что Незалежная должна сделать всё для свержения Лукашенко, а после этого Белоруссия якобы станет союзником в противостоянии с Россией.
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был на войне в Донбассе и даже получил там ранения. Об этом рассказал основатель неонацистского батальона "Азов" Андрей Билецкий.
"Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием, как журналиста, был не автомат, а слово", — написал он в колонке для интернет-издания "Украинская правда".
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Билецкий также заявил, что Украина должна сделать всё для свержения действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко, а после этого республика якобы станет союзником Незалежной в противостоянии с Россией. Кроме того, Билецкий потребовал выдать украинское гражданство всем воевавшим на стороне Киева белорусам.
Ранее мать Протасевича объяснила Лайфу поездку сына в Донбасс. По её словам, Роман был там в качестве свободного журналиста. И во время съёмок молодой человек был ранен. Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью.
Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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