Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

Билецкий также заявил, что Незалежная должна сделать всё для свержения Лукашенко, а после этого Белоруссия якобы станет союзником в противостоянии с Россией.

26 мая, 13:23
<p>Роман Протасевич. Фото © Соцсети</p>

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был на войне в Донбассе и даже получил там ранения. Об этом рассказал основатель неонацистского батальона "Азов" Андрей Билецкий.

"Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием, как журналиста, был не автомат, а слово", — написал он в колонке для интернет-издания "Украинская правда".

"Опыт наёмника у него великий": Лукашенко заявил, что задержанный Протасевич планировал устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"

"Опыт наёмника у него великий": Лукашенко заявил, что задержанный Протасевич планировал устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"

Билецкий также заявил, что Украина должна сделать всё для свержения действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко, а после этого республика якобы станет союзником Незалежной в противостоянии с Россией. Кроме того, Билецкий потребовал выдать украинское гражданство всем воевавшим на стороне Киева белорусам.

Ранее мать Протасевича объяснила Лайфу поездку сына в Донбасс. По её словам, Роман был там в качестве свободного журналиста. И во время съёмок молодой человек был ранен. Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью.

Лукашенко назвал задержание Протасевича и Сапеги суверенным правом Белоруссии

Лукашенко назвал задержание Протасевича и Сапеги суверенным правом Белоруссии

Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

КГБ Белоруссии подтвердил участие Протасевича в боях украинского полка "Азов"

сегодня в 13:38

В МИД РФ раскрыли, когда Белоруссия может предъявить обвинение россиянке Сапеге

сегодня в 13:54

Собянин предложил создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса"

сегодня в 13:32

Британцы нашли тонну кокаина на $113 миллионов во время прогулки по пляжу

сегодня в 14:14

В Петербурге СК завёл дело против сервиса аренды электросамокатов из-за сбитого прохожего

сегодня в 14:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1