"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

Билецкий также заявил, что Незалежная должна сделать всё для свержения Лукашенко, а после этого Белоруссия якобы станет союзником в противостоянии с Россией.