Не запрещали, а предупредили: Власти Польши прояснили ситуацию с рейсом Belavia, развернувшимся у границы
Варшава утверждает, что не запрещала белорусским пилотам пересекать своё воздушное пространство, а лишь предупредила, что у них могут быть проблемы при дальнейшем следовании по маршруту.
Фото © VK / Belavia
Польское агентство воздушного судоходства не запрещало пересекать своё воздушное пространство самолёту Belavia ("Белавиа"), вылетевшему из Минска в Барселону. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Лукашевич журналистам ТАСС. По его словам, белорусских пилотов предупредили о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции, после чего самолёт развернулся у польской границы и направился в аэропорт вылета.
Самолёту пришлось вырабатывать топливо перед посадкой.
Фото © Flightradar 24
"Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует её", — прояснил ситуацию Лукашевич.
Он добавил, что другой борт Belavia смог беспрепятственно пролететь над Польшей и совершить посадку в Варшаве несколько минут назад.
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После этого ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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