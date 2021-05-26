Польское агентство воздушного судоходства не запрещало пересекать своё воздушное пространство самолёту Belavia ("Белавиа"), вылетевшему из Минска в Барселону. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Лукашевич журналистам ТАСС. По его словам, белорусских пилотов предупредили о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции, после чего самолёт развернулся у польской границы и направился в аэропорт вылета.

Самолёту пришлось вырабатывать топливо перед посадкой. Фото © Flightradar 24

"Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует её", — прояснил ситуацию Лукашевич.